Mort de Gaspard Ulliel : Son ex-compagne Gaëlle Pietri lui rend hommage pour son anniversaire

À l'occasion de l'anniversaire de Gaspard Ulliel, décédé dans un tragique accident de ski en 2022, Gaëlle Pietri, son ancienne compagne, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Ce samedi 25 novembre, l'acteur aurait fêté ses 39 ans.

Un triste anniversaire. Gaëlle Pietri a partagé un émouvant hommage sur Instagram à Gaspard Ulliel, son ex-compagnon décédé le 19 janvier 2022 des suites d'un accident de ski, à l'occasion de son anniversaire, ce 25 novembre 2023.

Dans une story Instagram, accompagnée d'une photo en noir et blanc de l'acteur tenant leur fils Orso, né le 12 janvier 2016, la mannequin a écrit : «Tu étais sa vie et il était la tienne. Chaque jour, notre fils parle de toi et j’essaie de panser son cœur inconsolable», le tout avec un émoji cœur noir.

Un ouvrage sur le deuil et l'amour

Gaspard Ulliel et Gaëlle Pietri ont été en couple de 2013 à 2020. Malgré leur séparation deux ans avant l'accident tragique qui a coûté la vie à Gaspard Ulliel à 37 ans, Gaëlle Pietri n'a cessé de lui rendre hommage.

Elle lui a dédié un livre intitulé «Le Temps de te dire adieu (Grasset)», paru au printemps dernier, qui aborde le deuil et l'amour.