Biarritz : le quartier de «La Négresse» changera-t-il de nom ? La ville fixée ce jeudi

À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), le tribunal administratif doit donner ce jeudi 7 décembre sa décision finale sur la potentielle renommination du quartier de «La Négresse», suite à une demande d’abrogation déposée il y a trois ans.

«Nous ne sommes pas dans la "cancel culture" [culture de l’effacement, NDLR] mais on ne peut pas conserver ce sobriquet dégradant, raciste et sexiste», avait déclaré Karfa Sira Diallo, le directeur de Mémoires et Partages, relayé par Sud-Ouest.

Le militant fait allusion au célèbre quartier «La Négresse», situé à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), qui saura ce jeudi 7 novembre s’il doit être rebaptisé ou non. Anciennement nommé «Harausta», le quartier avait été baptisé par cette appellation raciste le 22 octobre 1861.

Un collectif est à l’origine de la demande d’abrogation déposée en 2015 contre le quartier de «La Négresse» situé à Biarritz.

Pas de quartier pour un tel dessin... dont chacun appréciera la délicatesse... #la négresse pic.twitter.com/tJt6dwyC8P — Alain Jakubowicz (@JakubowiczA) June 8, 2015

L’affaire avait pris une ampleur nationale lorsqu'un tweet dénonçait la banderole devenue virale de la fête annuelle du quartier. Celle-ci représentait une femme noire de façon caricaturée, avec des lèvres excessivement gonflées.

Des commerces débaptisés d'eux-mêmes

Les premiers dépôts de recours de la part de l’association Mémoires et Partages remontent à 2013. Et progressivement, des commerces du quartiers ont d’eux-mêmes commencé à retirer la mention «Négresse» de leurs commerces, à l’instar d’un arrêt de bus en 2018 ou encore d’une pharmacie en 2021.

Plus récemment en 2022, le comité des fêtes a renoncé à son logo représentant la caricature d’une femme noire.

«Même aujourd'hui, quand vous déambulez dans le quartier, la rue n’a plus de plaque, et les mentions du quartier sur les panneaux de signalisation sont rares», a indiqué Karfa Sira Diallo.

Un «hommage» curieux

Mais pourquoi le quartier «La Négresse» s’appelle-t-il ainsi ? À l'origine, ce quartier excentré de Biarritz s'appelait le «quartier Harausta», qui signifie «endroit poussiéreux».

Le tournant s’est opéré au début du XIXe siècle, lorsque l’auberge du quartier a été tenue par une femme noire. Lors de leurs passages en marge des combats de 1813, les soldats de Napoléon Ier l’ont affublé du surnom «La Négresse». À ce jour, le véritable prénom de cette femme reste inconnu.

Aller au contact, avec respect et pédagogie, pour bien faire comprendra l'ampleur du mal à l'œuvre dans cette ville de France @Ville2Biarritz Merci à cette dame qui s'est prêtée de bonne grâce au dialogue. Rdv le 7 déc #womenlivesmatter #BlackLivesMatter https://t.co/En7c8aK8pj — Karfa Sira DIALLO (@KarfaDIALLO) December 4, 2023

Des recherches historiques avaient révélé que cette femme, amenée en France par un colon d’Amérique, avait résidé dans le quartier entre 1810 et 1814. Certains documents mentionnent une auberge du quartier appelée «La Négresse» dans les années 1850, dont le propriétaire était issu d'une famille impliquée dans le trafic des personnes noires.

C’est le 22 octobre 1861 que la ville de Biarritz a officiellement nommé le quartier ainsi, par délibération municipale.

En 2020, la maire LR de Biarritz Maïder Arosteguy s’était exprimée en défaveur de la rebaptisation du quartier «La Négresse». Pour elle, il s’agit d’un hommage : «C'était une femme chef d'entreprise, en fait, et je trouve très bien qu'un tel symbole perdure jusqu'à nous grâce au nom du quartier», avait-elle déclaré au Figaro.

L’association demande que le quartier reprenne tout simplement son nom basque originel, Harausta, avec le soutien de plusieurs personnalités, dont l’avocat Alain Jakubowicz, et plusieurs élus de Biarritz, comme Galery Gourret et Lysiann Brao.