Vents violents : trois départements bretons placés en vigilance orange dès ce samedi soir

Le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan ont été placés en vigilance orange à partir de ce samedi soir, en raison d'un coup de vent attendu sur la pointe bretonne.

Le dernier week-end de l'année s'annonce venteux et pluvieux. Météo-France a placé le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan en vigilance orange vent à partir de ce samedi soir, et jusqu'à dimanche 4h.

Des coups de vent brefs mais parfois violents, nécessitant une vigilance particulière dans un contexte de sols saturés, pourraient toucher la pointe bretonne.

©Météo-France

Ce passage venteux pourra occasionner des rafales de vent de l'ordre de 90 à 100 km/h dans l'intérieur des terres, et jusqu'à 120 km/h au niveau des côtes, indique Météo-France, qui précise que des valeurs supérieures sont envisageables sur les caps exposés.

6 départements en vigilance jaune

A l'arrière de la perturbation, un régime d'averses actif se met en place, pouvant là aussi provoquer de fortes rafales de vent, en particulier le long des côtes.

Outre les trois départements précédemment cités, le Calvados, l'Orne, la Manche, L’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime ont aussi été placés en vigilance jaune vent.

Enfin, prudence dans le nord de la France. Le Pas-de-Calais, le Nord, les Ardennes, la Marne, l’Aisne, la Somme et l’Oise sont en vigilance jaune crues.