Météo : quel temps fera-t-il ce week-end ?

Après quelques jours de froid intense, les températures devraient enregistrer une légère amélioration ce week-end mais elles devraient rester sous les normales de saison. Bien que le temps soit calme, une perturbation pluvieuse doit faire son apparition durant la soirée de dimanche 14 janvier dans le sud-ouest.

Depuis environ une semaine, les températures ont brutalement chuté dans l’Hexagone. Les dépressions des dernières semaines ont en effet laissé place à un froid glacial et le mercure avait parfois eu du mal à dépasser la barre de 0 °C. Mais à compter de ce vendredi 12 janvier, Météo-France prévoit un retour au calme des conditions météorologiques.

«Sous l’influence d’un puissant anticyclone centré sur l’Irlande, le temps est sec sur la quasi-totalité du pays, à l’exception de quelques averses faibles près des côtes normandes», a indiqué le service météorologique.

«Par contre, les nuages bas restent nombreux au nord de la Loire et jusqu’au nord de la Lorraine, sur le sud-ouest ainsi qu’entre l’est de l’Auvergne et le Lyonnais. Le soleil s’impose ailleurs, avec un mistral et une tramontane modérés», a-t-il ajouté.

Du côté des températures, celles-ci doivent enregistrer une légère amélioration bien qu'elles restent sous les normales de saison.

À compter de samedi, cet anticyclone devrait s’affaiblir doucement et s’éloigner vers l’Islande. Il devrait garder toutefois une influence sur le pays, «causant de fréquentes grisailles et brouillards parfois givrants la nuit et le matin». Néanmoins, une dépression doit s’installer vers la Finlande ce 13 janvier. Comme l’a rappelé Météo-France à CNEWS, «lors d’une dépression, le vent tourne en sens inverse des aiguilles d’une montre».

De ce fait, «quelques faibles précipitations, sous forme de bruine ou de quelques flocons» peuvent circuler «des Hauts-de-France vers les Ardennes et le nord de la Lorraine». Selon les prévisions de Météo-France, les minimales devraient être comprises samedi entre -3 °C et 2 °C dans la moitié nord et entre -2 °C et 6 °C dans la moitié sud.

En revanche, les maximales pourraient, elles, aller jusqu’à 2 °C dans le Grand Est, 4 °C en Île-de-France, 5 °C dans les Hauts-de-France et en Normandie et 7 °C en Bretagne. Plus au sud, le mercure pourrait atteindre les 13 °C à Tarbes, à Marseille et à Nice et 14 °C en Corse.

Temps calme dimanche

Dimanche, la journée doit commencer par des grisailles et brouillards «plus étendus», d’après le service météorologique. Pour l’heure, aucune perturbation n’est prévue tout au long de la journée. Globalement, le temps devrait être calme dans la moitié nord comme dans la moitié sud.

Cependant, une perturbation pluvieuse devrait faire son apparition dans l’extrême sud-ouest du pays. Elle devrait toucher Tarbes et Biarritz en début de soirée puis se diriger vers Toulouse.

Concernant les températures, le mercure devrait poursuivre son augmentation. Sur la moitié nord, les maximales devraient passer au-dessus de 0 °C pratiquement partout. Dans le sud, elles devraient atteindre les 17 °C.