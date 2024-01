Boeing : les images impressionnantes d’un avion qui prend feu en plein vol deviennent virales (vidéo)

Un avion de type Boeing 747-8 de la compagnie aérienne américaine Atlas Air a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à Miami, après avoir subi une panne de moteur, peu après son départ jeudi dernier.

Aucun tournage de film d’action n’était prévu à Miami, en Floride jeudi 18 janvier. Pourtant, après son décollage à 22h32, un Boeing 747 cargo de la compagnie américaine Atlas Air a pris feu en plein vol. Sur les vidéos diffusées par les internautes sur les réseaux sociaux, d’impressionnantes flammes jaillissent de l’aile gauche de l’appareil en vol.

NEW: Atlas Air Boeing 747-8 cargo plane forced to make an emergency landing at Miami International Airport after an engine appeared to catch fire.





What is going on with Boeing?





The plane took off at 10:32pm and immediately circled back to land.





It landed back at the airport 14… pic.twitter.com/ketYYzNCOz

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 19, 2024