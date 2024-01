Météo : le beau temps est-il parti pour durer ?

Avec une séquence de redoux remarquable, la France aborde une nouvelle semaine aux allures printanières en plein hiver. Ce beau temps est-il parti pour durer ?

Le temps s'améliore, le ciel est bleu. Depuis la semaine dernière, les températures ont grimpé dans le nord comme dans le sud de la France. Cela fait suite à un redoux qui s’est généralisé sur l’ensemble de l’Hexagone.

Le sud du pays a été particulièrement concerné au point que la journée du mercredi 24 janvier a battu des records, devenant l’une des plus chaudes enregistrée pour un mois de janvier depuis le début des mesures en 1855.

Le lendemain, et pour la première fois de l’année, la barre des 25 °C, équivalent au seuil de chaleur, a même été dépassée dans les Pyrénées-Orientales et dans l’Hérault.

Dans ce contexte, pour la semaine qui s'ouvre et allant du 29 janvier au 4 février, le pays devrait rester sur la même tendance avec des températures printanières au-dessus des normales de saison, d’après Météo-France. «Les conditions anticycloniques bien ancrées sur le pays sont associées à un temps calme et doux sans changement notable des caractéristiques de la masse pour la dernière semaine de janvier, en particulier sur la moitié sud du pays», a écrit le service national de météorologie.

«Les températures prévues restent donc durablement au-dessus des normales de saison jusqu’à la fin du mois de janvier et probablement pour les premiers jours de février», a-t-il ajouté.

Toutefois, bien que la séquence de redoux soit amenée à rester en place toute la semaine, les températures ne devraient pas franchir 16 °C dans le nord de la France et 21 °C dans la moitié sud. En d’autres termes, on ne devrait pas enregistrer des records tout au long de la semaine, contrairement à la semaine précédente.

Un changement début février ?

Dans le détail, c’est un ciel voilé que l’on devrait retrouver durant la journée du lundi 29 janvier. Néanmoins, pas de précipitations en vue. Du côté du mercure, les maximales pourraient atteindre 10 °C à Strasbourg, 11 °C à Lille, 12 °C à Paris et 16 °C à Brest. Dans le sud, on s’attend à enregistrer jusqu'à 21 °C à Biarritz, 18 °C à Marseille, 16 °C à Toulouse et 14 °C à Montpellier.

Mardi 30 janvier, une légère chute des températures devrait être observée dans la moitié sud, mais celles-ci resteront quand même printanières. Les valeurs devraient être comprises entre 14 °C et 17 °C. En une seule journée, Biarritz devrait perdre 4 °C, les maximales baissant de 21 °C à 17 °C.

Après une journée de mercredi 31 janvier similaire à la veille, l’atmosphère devrait rapidement changer d’ambiance jeudi 1er février. En effet, le ciel grisâtre devrait se généraliser sur la majorité de la moitié nord tandis que la pluie devrait faire son apparition en Bourgogne-Franche-Comté. En revanche, les températures devraient être au-dessus des 10 °C sur tout le territoire.

Pour la fin de la semaine, on ne devrait pas noter de changement flagrant, ni en termes de prévision, ni en termes de températures.