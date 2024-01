Des experts réussissent à reconstituer un «puzzle» romain vieux de 2.000 ans

Dès le 1er février et jusqu'au 23 juin, le British Museum de Londres (Angleterre) accueillera une exposition sur l'armée romaine, qui inclura une partie d'armure entièrement reconstruite après avoir été découverte en Écosse il y a plus d'un siècle.

Une reconstruction (très) méticuleuse. Découvert en 1906 par l'antiquaire et archéologue amateur écossais James Curle, sur le site du fort de Trimontium près de Melrose (région des Scottish Borders), un bout d'armure de l'armée romaine en laiton, brisé en cent morceaux, a été reconstitué par les musées nationaux d'Écosse. Il sera bientôt possible de contempler ce travail de restauration au British Museum de Londres (Angleterre), à l'occasion de l'exposition «Legion : life in the Roman army» («Légion : la vie dans l'armée romaine» en français) qui débute le 1er février prochain.

This Roman arm guard has not been seen in full for almost 2000 years.





The only intact example of its kind, it has carefully been reconstructed by our conservators who spent weeks reassembling over 100 fragments.







