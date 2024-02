Tempête Louis : 118 km/h dans le Calvados, plus de 100 km/h en Île-de-France… de fortes rafales enregistrées dans l’Hexagone

À l’heure où la tempête Louis frappe l’Hexagone, de fortes rafales ont été mesurées dans une grande partie de la France. Selon Météo-France, le vent a soufflé à plus de 115 km/h dans le Calvados tandis qu’en Île-de-France les valeurs ont été au-dessus des 100 km/h.

Le vent souffle très fort. Depuis ce mercredi soir, une nouvelle dépression a fait son apparition dans la moitié nord de la France. Baptisée Louis par Météo-France, cette perturbation entraîne des pluies intenses et de fortes rafales. Et à la mi-journée de ce jeudi 22 février, de forts coups de vent ont été mesurés dans les différents coins de l’Hexagone.

Le service météorologique a en effet relevé 118 km/h à Livry, dans le Calvados et 116 km/h à Octeville, en Seine-Maritime. Et le vent violent n’a pas épargné la région parisienne. Dans le détail, toujours selon Météo-France, 108 km/h ont été observés à Roissy, dans le Val-d’Oise, et 102 km/h à Villacoublay, dans les Yvelines.

Et ce n’est pas tout. Car des valeurs ponctuelles situées au-dessus des 100km/h ont également été enregistrées dans les départements du sud. C’est le cas, par exemple, de la Roche-sur-Yon (Vendée) où les rafales ont atteint 113 km/h, ou encore de Poitiers (Vienne) où le vent a soufflé à 108 km/h. À Rosnay (Indre), à Reignac (Indre-et-Loire) ou encore à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), les valeurs ont atteint 112 km/h.

Dans son bulletin de 16h, Météo-France a maintenu 26 départements français en vigilance orange pour vents violents. Les Deux-Sèvres sont en alerte orange pour «crue».

Néanmoins, le service météorologique affirme que même les 62 départements en vigilance jaune pour «vents violents» pourraient enregistrer de fortes rafales.