Paris : voici pourquoi on risque de croiser des chameaux et des lamas dans les rues de la capitale en avril

Le 20 avril prochain, des chameaux, des lamas, des dromadaires et des alpagas risquent de faire leur apparition dans les rues de Paris. Si la présence de ces mammifères artiodactyles peut étonner les Franciliens, celle-ci est due à une décision prise par l’Organisation des Nations Unies.

Des chameaux, des dromadaires, des lamas et des alpagas vont débarquer dans les rues de Paris samedi 20 avril prochain dans le cadre d’une journée qui leur est dédiée. Pour comprendre la présence de ces animaux du désert dans les rues de la capitale française, il faut d’abord se pencher sur la décision prise par l’Organisation des Nations Unies (ONU), décrétant que 2024 est «l’année internationale des camélidés».

«L’Année internationale des camélidés célébrée en 2024 vise à mieux faire connaître le potentiel inexploité des camélidés et à mobiliser de nouveaux investissements dans le secteur, afin de promouvoir l’intensification de la recherche, le renforcement des capacités et le recours à des pratiques et à des technologies novatrices», peut-on lire sur le site de la Food and Agriculture Organization (FAO).

32 délégations attendues

C’est à cette occasion qu’un grand défilé de mammifères artiodactyles doit être organisé par la Fédération Française pour le Développement des Camélidés en France et en Europe (FFDCFE). La manifestation, soutenue par l’Unesco, l’International Camelids Organization (ICO) et la FAO, aurait déjà obtenu l’autorisation de la Préfecture de Police.

Ce défilé devrait réunir 32 délégations étrangères venues d’Egypte, d’Inde, du Maroc, de la Tanzanie, du Canada et des Etats-Unis. Des groupes folkloriques devraient également accompagner le cortège, qui devrait s’élancer dès 14h30.

Pour l’heure, le programme complet du défilé n’a pas été diffusé. Néanmoins, il est évidemment utile de préciser qu’aucun animal ne sera monté.