Météo : quel temps fera-t-il ce week-end ?

Après une légère chute des températures en fin de semaine dernière, la douceur a fait son retour depuis ce mercredi 13 mars. Bien que celle-ci devrait rester en place, une perturbation orageuse est attendue dans la moitié nord durant le week-end prochain.

Et il va pleuvoir de nouveau. Les températures se sont légèrement adoucies cette semaine, notamment depuis ce mercredi 13 mars, comparées à la semaine dernière. À titre d’exemple, ce jeudi 14 mars, le mercure a été largement au-dessus des 15 °C sur la majorité du territoire, dépassant même les 20 °C dans la moitié nord comme à Chaumont, Auxerre et Bourges.

Une accalmie qui survient après les perturbations ayant touché la France récemment avec le passage de la dépression Monica, causant des dégâts physiques et matériels, notamment dans le Gard.

Ainsi, ce temps sec et cette remontée des températures devraient «se prolonger jusqu’au week-end et début de la semaine prochaine, offrant à nos territoires un léger parfum de printemps», a écrit Météo-France.

De ce fait, et selon les prévisions de l’institut météorologique, le thermomètre devrait globalement être au-dessus des 15 °C tout au long du week-end. La moitié sud pourra, elle, profiter de températures allant jusqu’à 18 °C à Marseille et à Perpignan et 22 °C à Bordeaux et sur le reste du pourtour méditerranéen (Tarbes et Toulouse) durant la journée de dimanche 17 mars.

Un nord pluvieux, un sud lumineux

Par ailleurs, bien que la douceur soit toujours en place, la couleur du ciel devrait être moins engageante, notamment sur la moitié nord de l’Hexagone, a fait savoir Météo-France ajoutant que «vendredi, une perturbation pluvieuse balaie la France suivie d’un ciel de traîne : pluies ou averses sont donc au programme».

Cette perturbation concerne principalement la Normandie, les Hauts-de-France, l’Île-de-France, le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Par conséquent, des averses potentiellement orageuses sont attendues à Lille, à Amiens et à Rouen.

Dans la soirée de vendredi à samedi, ces averses orageuses devraient se généraliser sur une large partie du nord-est touchant également Paris, Reims, Metz, Strasbourg, Auxerre et jusqu’à Lyon.

Durant la journée de samedi 16 mars, une légère accalmie devrait être de retour dans la moitié nord malgré un ciel grisâtre associé à quelques précipitations sur la Bretagne, le Grand-Est, le Jura et les Alpes du Nord, tandis que, plus au sud, on devrait retrouver un ciel lumineux.

Enfin, dimanche 17 mars, «dans le flux d’ouest à sud-ouest, le temps demeure humide avec des passages pluvieux sur la moitié nord de l’Hexagone», a écrit Météo-France. En parallèle, les éclaircies devraient se poursuivre dans le sud, malgré le passage de quelques nuages.