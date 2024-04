Chèques énergie 2024 : voici les départements concernés par l’envoi de l’aide comprise entre 48 et 277 euros cette semaine

Les premiers chèques énergie seront envoyés aux ménages éligibles. Voici départements concernés cette semaine.

Bonne nouvelle. Dès cette semaine la première partie des chèques énergie d’une valeur comprise entre 48 et 277 euros seront envoyés aux ménages éligibles. L’objectif ? Les aider pour le paiement des factures d’énergie (électricité, gaz, chaleur), l'achat de combustible de chauffage (bois, fioul, GPL…), et certains travaux énergétiques.

Les départements qui recevront leur chèque énergie cette semaine

L’envoi de cette aide est échelonné sur plusieurs semaines en fonction des départements. Cette semaine, une vingtaine de départements trouveront le chèque dans leur boîte aux lettres. Les premiers concernés sont les départements d'Outre-Mer ainsi que les Ardennes, le Bas-Rhin, la Haute-Marne, l'Aisne, le Pas-de-Calais, le Nord, la Seine-Saint-Denis, l'Indre, la Normandie et l'Orne. La Creuse, le Lot-et-Garonne et la Dordogne sont aussi parmi les premiers à recevoir leur chèque énergie, tout comme l'Ariège, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Tarn-et-Garonne, le Gard et le Vaucluse.

Qui peut bénéficier du chèque énergie ?

Le chèque énergie est une aide versée sous conditions de ressources. L'administration fiscale établit chaque année la liste des bénéficiaires en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et de la composition du foyer déterminé en unité de consommation (UC). 20% des ménages français les plus modestes sont bénéficiaires.

Afin de vérifier votre éligibilité à ce dispositif, rendez-vous sur le simulateur du site chequeenergie.gouv.fr.

Les bénéficiaires n'ont aucune démarche à effectuer et recevront le chèque automatiquement à leur adresse. Le chèque est valable jusqu’au 31 mars 2025.