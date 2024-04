Tempête Pierrick : voici les 11 départements en vigilance orange ce mardi

Dans son bulletin de 6h, Météo-France a placé ce mardi onze départements en vigilance orange pour des risques de crues, vagues-submersion et/ou vents violents. Cela fait suite au passage de la tempête Pierrick sur la mer du Nord.

Après un week-end d’accalmie, la pluie et les vents violents étaient de retour ce lundi 8 avril dans la moitié nord de la France. Cela fait suite au passage de la tempête Pierrick, engendreant de fortes rafales et un risque de vagues-submersion sur plusieurs départements du nord.

Et dans son bulletin de 6h, ce mardi 9 avril, Météo-France a placé onze départements en alerte orange : l'Eure, la Charente-Maritime, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques, pour crues, ainsi que le Finistère, les Côtes d'Armor, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, la Somme et le Pas-de-Calais pour vents violents et vagues-submersion. La Seine-Maritime, elle, est le seul département concerné par deux alertes oranges : crues et vagues-submersion.

Selon Météo-France, la dépression Pierrick «circule sur l'Angleterre mardi et s'évacue vers la mer du Nord l'après-midi. Elle est accompagnée de vents forts de secteur Ouest en Manche, qui génèrent et entretiennent de fortes vagues».

«Dans un contexte de grandes marées, le déferlement de ces fortes vagues, conjugué à des niveaux marins élevés, risque d'engendrer des submersions par débordement et franchissements de paquets de mer sur les zones exposée du littoral», a ajouté le service météorologique justifiant le passage de plusieurs départements des côtes manchoises en alerte orange pour vagues-submersion.

Toujours d'après l'institut national de météorologie, «une houle de nord-ouest se propage également dans le golfe de Gascogne : le déferlement de ces fortes vagues, conjugué également à des niveaux marins élevés, pourront occasionner, dans une moindre mesure, des submersions par franchissement de paquets de mer sur tous les départements de la façade atlantique, placés en vigilance vagues-submersion de niveau jaune autour de la pleine mer de mardi matin».

Cela concerne notamment les départements du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, tous placés en vigilance jaune pour vagues-submersion.