Météo : 27 °C à Toulouse, 31 °C à Ajaccio... Dans quelles villes fera-t-il le plus chaud cette semaine ?

Après un mois de mai marqué par les perturbations à répétition et la fraîcheur, l'heure est désormais à la hausse des températures lesquelles devraient se maintenir pour les prochains jours. Mais dans quelles villes du pays fera-t-il le plus chaud ?

Après la pluie le beau temps ? Alors que le mois de mai s’est en majorité retrouvé les pieds dans l’eau et affichait un mercure bas, la première semaine de juin devrait laisser place à l’amélioration dès ce lundi.

Selon Météo-France, le ciel de la journée de ce lundi sera marqué par des éclaircies. Les températures maximales augmenteront pour atteindre entre 23 et 27 °C dans le Sud-ouest et sur le pourtour méditerranéen. Les deux tiers nord pourront quant à eux espérer obtenir jusqu’à 23 °C en bord de Manche.

Concernant les prochains jours, Météo-France prévoit un dépassement des moyennes de saison à partir de ce mardi. «La chaleur va ensuite s’accentuer, avec les 25 °C qui remontent plus au nord mercredi et les 30 °C souvent approchés ou atteints dans le quart sud du pays», précise le service météorologique sur son site internet.

Plus de 30 °C en Corse

Ainsi, la journée de mercredi sera sans doute la plus douce de cette semaine pour la moitié sud de l'Hexagone avec 27 °C à Tarbes et à Toulouse et jusqu’à 28 °C attendus à Lyon dans l’après-midi. Le tout accompagné d’un grand soleil.

À partir de jeudi après-midi, l’instabilité reviendra dompter le ciel avec des risques d’orages à Limoges, Aurillac et à Montélimar. Ce risque de perturbations persistera dans certaines zones jusque dans la nuit de dimanche.

Toutefois, les températures resteront clémentes. Dans la moitié nord de la France, le thermomètre pourra atteindre 25 °C à Chalon-sur-Saône. Dans la moitié sud, le mercure pourra afficher jusqu’à 31 °C à Ajaccio pour la journée de samedi malgré les nuages.