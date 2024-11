Marché de Noël de Strasbourg : plus de 400 policiers et gendarmes, militaires Sentinelle… Le dispositif de sécurité pour l’édition 2024 dévoilé

Ce mercredi 27 novembre, à compter de 14h, le marché de Noël de Strasbourg ouvre ses portes au public. Pour cette 454e édition, un dispositif de sécurité important, incluant entre autres des policiers, des gendarmes et des militaires Sentinelle, va être déployé, selon la préfecture du Bas-Rhin.

Que la magie de Noël commence, en toute sécurité. La préfecture du Bas-Rhin a dévoilé, ce mardi 26 novembre, le dispositif de sécurité consacré à la 454e édition du marché de Noël de Strasbourg, qui ouvre ses portes au public dès ce mercredi 27 novembre à 14h.

C’est lors d’une présentation, consacrée à l’événement, que le procureur adjoint de la République de Strasbourg, Alexandre Chevrier, le directeur interdépartemental de la police nationale du Bas-Rhin, Jean Hayet, le délégué militaire départemental adjoint, Bruno Demanet, et le directeur départemental du service d’incendie et de secours du Bas-Rhin, René Cellier, sont revenus sur la sécurisation du marché de Noël de Strasbourg cette année.

Dans le détail, plus de 400 CRS et gendarmes mobiles seront chargés de la sécurité des lieux. Ils seront accompagnés de plusieurs centaines de pompiers, de militaires Sentinelle et de policiers. Comme l’indique la préfecture du Bas-Rhin, au total, «plus de 1.000 personnels sont mobilisés pour assurer la sécurisation du marché de Noël de Strasbourg».

Un «quadrillage fin de l’hypercentre par les forces de l’ordre»

Dans ce cadre, la préfecture prévoit, d’abord, un «quadrillage fin de l’hypercentre par les forces de l’ordre, autour de la Grande-Île». Cela se traduit par la présence de patrouilles pédestres dans les rues et le long des chalets, l’interdiction d’accès aux véhicules, sauf autorisation, et les contrôles aux points de passage.

Ensuite, le dispositif de sécurité permet une capacité de réaction immédiate des forces de l’ordre, et ce à travers la mobilisation de plusieurs centaines de policiers, gendarmes et pompiers renforcés par la force Sentinelle, des maîtres-chiens, des équipes de déminage et des agents de sécurité privée. De plus, pour lutter contre les vols à la tire, un dispositif spécifique a été mis en œuvre par la police nationale.

Puis, toujours dans le secteur de la Grande-Île, des policiers municipaux de Strasbourg et des agents de sécurité privée sont engagés «pour assurer le contrôle des véhicules entrant dans la Grande-Île», explique la préfecture du Bas-Rhin.

Aussi, des contrôles aléatoires des piétons et cyclistes peuvent être opérés aux points d’accès ainsi qu’à l’intérieur du périmètre du marché. Des fouilles systématiques des objets volumineux sont aussi prévues «pour tous les accédants à la Grande-Île», note la préfecture.

De nouvelles mesures applicables en cas de forte affluence

«Dans un contexte où l’affluence de plus en plus forte du Marché de Noël constitue un véritable défi sécuritaire, de nouvelles mesures ont été prises permettant d’affiner, par endroit, le dispositif de sécurité en travaillant notamment sur la gestion des flux de visiteurs», a-t-elle ajouté.

Et pour le bon déroulement de la 454e édition, la préfecture du Bas-Rhin a adopté de nouvelles mesures, ces dernières étant valables «sur toute la période» de l’événement. Parmi celles-ci figurent le renforcement des moyens de la caserne pompiers de Finkwiller et le pré-positionnement du Service d’Incendie et de Secours (SDIS) sur certains points critiques, en fonction des pics d’affluence.

Aussi, l’accès à la Cathédrale de Strasbourg, attraction touristique majeure située au carrefour de plusieurs flux de visiteurs, a été modifiée. Désormais, l’entrée et la sortie de l’édifice «s’effectueront uniquement par la façade Sud, depuis la place du Château», avertit la préfecture.

Plus encore, en cas de «très forte affluence», la préfecture prévoit de fermer l’arrêt de tram «Homme de Fer» desservant le marché de Noël, d’instaurer un sens de circulation unique dans certaines rues et de fermer temporairement certains ponts piétons dans le but de «faciliter l’écoulement des flux sortants en bloquant les entrées en cas d’incident».

À noter également que le marché de Noël de Strasbourg pourrait connaître des pics de fréquentation durant le week-end. Par conséquent, les samedis et dimanches, certaines mesures pourraient être appliquées comme la fermeture de la zone de convivialité de la place Kléber et l’instauration d’un sens de circulation piéton unique dans certaines rues.