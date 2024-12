Voyage du pape en Corse : pourquoi les relations entre François et Emmanuel Macron ne sont-elles pas au beau-fixe ?

Le pape François va se rendre en Corse dimanche 15 décembre mais, contrairement au souhait d'Emmanuel Macron, il brillera par son absence pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Les deux hommes se rencontreront tout de même brièvement à Ajaccio avant le départ du Souverain pontife pour Rome.

Le torchon brûlerait-il entre Emmanuel Macron et le pape François ? A moins d'une semaine de la réouverture de Notre-Dame de Paris, les rumeurs autour de la relation entre les deux hommes d'État vont toujours bon train.

Reste qu'il est désormais certain que le chef de l'Église catholique ne sera pas présent en la cathédrale la plus célèbre de France malgré l'invitation du président de la République et de l’archevêque de Paris Mgr Laurent Ulrich.

Pourtant, François a bien décidé de venir en France, en Corse plus précisément le 15 décembre. Une annonce qui a suscité de l'incompréhension tant auprès de certains fidèles que chez Emmanuel Macron lui-même.

«Une fois de plus, nous avons été surpris», a lancé un archevêque en marge de la récente assemblée des évêques de France à Lourdes, auprès de nos confrères de I-Média, spécialisés dans l'actualité vaticane lors de la révélation de cette visite.

«le pape ne méprise pas Paris ni les autorités françaises»

Emmanuel Macron aurait même été choqué par l'organisation de ce voyage en Corse quelques jours après la réouverture de Notre-Dame.

Le pape connaît son agenda, il a fait des choix. Il a exprimé son souhait d’aller en Corse, ce n’est pas contre Paris ! Ce n’est pas le choix d’un évêque contre un autre, d’une ville contre une autre, c’est la liberté du pape, sa volonté», a assuré François-Xavier Bustillo, archevêque d’Ajaccio, auprès du Figaro.

Le cardinal a également ajouté : «Le pape ne méprise pas Paris, il ne méprise pas les autorités françaises, il ne méprise pas Notre-Dame pour favoriser la Corse, il pose un choix qui est un choix pastoral, j’insiste».

Une autre information tend à justifier une petite rancœur d'Emmanuel Macron vis-à-vis de François. En effet, le président de la République aurait tardé à confirmer le déplacement du souverain pontife en Corse, alors que l'usage veut qu'il soit validé un mois à l'avance.

Du côté de l'Élysée, on a attribué cette lenteur au déplacement du président français en Amérique latine pour le G20. Toutefois, Emmanuel Macron et François se rencontreront à Ajaccio à l’aéroport Napoléon-Bonaparte le dimanche 15 décembre.

Au total, le pape François s'est rendu trois fois en France depuis 2014 mais il n'a jamais été question de visite «officielle». D'abord à Strasbourg pour aller au Parlement européen et au Conseil de l’Europe.

L'année dernière, le représentant de l'Église catholique a été invité des Rencontres méditerranéennes organisées à Marseille, dédiées à la protection des migrants.

Finalement, «c’est du François que d’aller dans un diocèse périphérique de France pour parler de piété populaire quand tout le monde l’attend à Paris pour un événement mondial», a résumé un connaisseur auprès de I-Média.