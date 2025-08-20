«Bloquons tout» : à quoi s’attendre pour la journée du 10 septembre ?

A la suite des propositions budgétaires de François Bayrou en juillet dernier, le mouvement «Bloquons tout» a émergé, appelant à des mobilisations le 10 septembre prochain. Si l’origine des rassemblements est encore vague et les intentions toujours floues, une partie de la gauche s’est engagée à suivre cette grogne populaire.

Des gilets jaunes 2.0 ? Le 15 juillet dernier, François Bayrou annonçait ses propositions afin de réaliser 40 milliards d’euros d’économies dans son budget de 2026. Parmi celles-ci, la suppression de deux jours fériés. De quoi faire enrager les opposants politiques mais aussi une partie de la population.

En gage de protestation le mouvement «Bloquons tout» a rapidement émergé sur les réseaux sociaux, appelant à une importante mobilisation dans toute la France le 10 septembre prochain.

Si de nombreux appels ont été recensés en ligne, rien d’officiel ne semble toutefois encadrer l'initiative puisqu'aucune déclaration n’a encore été déposée dans une quelconque préfecture de l’Hexagone.

De nombreuses propositions concernant les formes de protestation ont cependant émané des réseaux sociaux. En effet, si certains ont proposé une grève générale, d'autres ont souhaité qu'un confinement volontaire soit organisé, afin de stopper l'économie du pays.

La gauche divisée

Alors que certains ont comparé les intentions de ces rassemblements à ceux des Gilets jaunes, d’autres se sont interrogés sur l’origine politique de ce mouvement, l’accusant d’être porté par l’extrême droite, aux relents parfois complotistes.

Une hypothèse réfutée par une partie de la gauche. En effet, Insoumis, Ecologistes, communistes et, dans une moindre mesure, socialistes, voient tous d'un bon œil les appels de collectifs citoyens à «tout bloquer» en France le 10 septembre, qui se cristallisent autour des coupes voulues par François Bayrou pour le budget 2026.

Pour La France insoumise, qui réunit ses troupes près de Valence, dans la Drôme, à partir de jeudi, le mot d'ordre n'a pas changé depuis la nomination de François Bayrou en décembre. A savoir, la censure du gouvernement.

La patronne des Ecologistes, Marine Tondelier, qui rassemble ses troupes à Strasbourg dès jeudi, a aussi appelé à soutenir cette mobilisation et celles à venir des syndicats, estimant dans Libération ce mercredi que «l'avenir de notre pays se joue dans les mouvements d'ampleur annoncés à la rentrée».

Cette dernière a cependant refusé toute récupération, invitant les partis à ne pas «tout gâcher en organisant une compétition de nombre de drapeaux ou en mettant les manifestants mal à l'aise».

De son côté, le Parti socialiste a pris un peu plus de distance, tout en suivant de près la situation. Invité sur le plateau de franceinfo, Chloé Ridel, députée européenne et porte-parole du Parti socialiste, a confié avoir «compris l’exaspération» à l’origine du mouvement, reconnaissant que celui-ci restait cependant «assez flou».