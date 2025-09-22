Trains NG, arrivée des MF19 et MI20... Le patron d'Alstom auditionné ce lundi par Ile-de-France Mobilités au sujet du calendrier des livraisons

L'autorité organisatrice des transports en commun franciliens, Ile-de-France Mobilités, va auditionner ce lundi 22 septembre Henri Poupart-Lafarge, patron d'Alstom, concernant les prochaines livraisons des nouveaux matériels roulants qui doivent rejoindre les différentes lignes de RER, métro et tramway à Paris.

Une prise de parole attendue. Le PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, est attendu à Saint-Ouen-sur-Seine, au siège de la région Ile-de-France ce lundi 22 septembre pour détailler l'avancement du calendrier de livraisons des nouveaux matériels roulants.

En effet, depuis près de 10 ans, la multinationale française fournit la majeure partie de la nouvelle flotte aux opérateurs, alors que pas moins de 1.350 trains neufs ou rénovés ont été mis en circulation depuis 2016, rappelle Ile-de-France Mobilités.

Cette audition va permettre de «faire le point sur le calendrier de construction et la livraison du matériel roulant», et apporter davantage de «visibilité et de transparence au service des Franciliens sur l'arrivée de leurs trains neufs (MI20, MF19, RER NG)», a ajouté IDFM.

Focus sur le RER B

A l'occasion de cette prise de parole, qui se fera d'ailleurs en présence de représentants de la SNCF et de la RATP, le patron d'Alstom devrait clarifier auprès de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités, les dates précises de l'arrivée des MI20 destinés au RER B.

Alors que les rames auraient, selon le premier échéancier dû être livrées en 2025, avant un report pour 2027, un nouveau décalage, cette fois-ci estimé à 2029 pourrait être annoncé.

L'arrivée des MI20 sur la ligne B du RER, la deuxième plus fréquentée d'Europe nécessitera des années de travaux au niveau des infrastructures, afin de permettre le passage de ces navettes plus modernes et plus capacitaires.

Valérie Pécresse a de son côté plusieurs fois rappelé l'importance de cette modernisation des matériels roulants, qui doit aller de pair avec une amélioration de la ponctualité de la ligne, comme l'a d'ailleurs pointé le rapport Yves Ramette.