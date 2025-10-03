LFI : la députée Mathilde Panot réclame l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël en France

Cheffe de file des députés insoumis, Mathilde Panot a demandé ce vendredi 3 octobre l'expulsion du territoire de l'ambassadeur d'Israël en France.

Une demande choc qui à coup sûr va faire réagir. Mathilde Panot a interpellé Emmanuel Macron ce vendredi lors d'une interview sur RTL. La députée insoumise a enfin demandé «solennellement au président de la République d’expulser l’ambassadeur de l’État d’Israël en France.»

Je demande solennellement au Président de la République de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de l’État d'Israël en France.



Il n'est pas possible d'avoir sur notre territoire un représentant d'un État qui commet un génocide et qui par trois fois a kidnappé de manière… pic.twitter.com/Qp4dOHRcYQ — Mathilde Panot (@MathildePanot) October 3, 2025

«Il n’est pas possible d’admettre encore plus longtemps sur notre territoire un représentant d’un État qui par trois fois a kidnappé de manière illégale une mission pour rompre le blocus, qui pour le coup était légale», a ainsi estimé la députée du Val-d'Oise.

Mathilde Panot a poursuivi, considérant que l'ambassadeur d'un «État qui commet un génocide ou qui même insulte le président de la République comme il le fait et qui de ce fait insulte l’ensemble du peuple français», n'a pas sa place sur notre territoire.

Enfin, l'insoumise a dénoncé les propos tenus par l'ambassadeur Joshua Zarka lors d'une interview en septembre sur Radio J. En effet, ce dernier a déclaré au sujet des militants de la flottille de la liberté : «Je leur souhaite bonne chance pour se maintenir en vie». Des menaces à l'encontre de ces militants à peine voilées aux yeux de Mathilde Panot.