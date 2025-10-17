A l'ouverture du procès, l'accusée Dahbia Benkired s'est exprimée à la barre. «C'est horrible ce que j'ai fait», a-t-elle dit.

«J’aimerais demander pardon à la famille, c’est horrible ce que j’ai fait, je suis désolée», a-t-elle déclaré. Le frère de Lola s’est ensuite adressé à l’accusée lui demandant de dire «toute la vérité, à toute la France».

«Au nom de toute la famille, les proches de ma sœur, mon père qui n’est plus là. On voudrait que vous disiez toute vérité, à toute la France, merci», a-t-il dit.