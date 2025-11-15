Pluie-inondation : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce samedi

Dans leur dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé trois départements en vigilance orange pour «pluie-inondation» ce samedi.

Sortez couverts. Pour la journée de ce samedi 15 novembre, l'institut météorologique national a placé trois départements en alerte orange en raison de fortes pluies et de risques d'inondations.

Dans le détail, sont concernés l'Ardèche, la Loire et le Rhône.

Dix départements ont également été placés en alerte jaune pour les mêmes risques par l'organisme national de météorologie.

En matinée, de la Bretagne jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, le ciel sera «bien menaçant» avec des averses épisodiquement orageuses. Des pluies seront parfois marquées, notamment sur le littoral de la région PACA et en Bourgogne. Ces averses seront «durables» sur les Cévennes et la moyenne vallée du Rhône et pourront donner «des cumuls assez importants».

Dans l'après-midi, les régions au nord de la Loire jusqu'au Nord-Est seront menacées par un temps agité et des «averses localement orageuses», qui perdureront notamment du Jura à la PACA avec des «cumuls conséquents par endroits».

Si les températures minimales sont en baisse sur l'ensemble de l'Hexagone, elles resteront assez douces ce samedi, généralement comprises entre 7 et 12 °C, avec 12 à 17 °C vers les côtes aquitaines, la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen. Dans l'après-midi, les maximales iront de 14 à 18 °C au nord de la Loire et sur le quart nord-est, de 16 à 21 °C au sud et jusqu'à 22 ou 23 °C près de la Méditerranée.