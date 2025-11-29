Un mois après avoir abaissé la note française, S&P s'abstient d'une nouvelle décision

L'agence de notation S&P, Global Ratings, n'a pas pris vendredi soir de nouvelle décision formelle sur la solvabilité de la France, confrontée à de difficiles débats budgétaires à l'issue incertaine.

La note souveraine de la France est toujours de A+, après avoir été abaissée d'un cran par l'agence américaine S&P, Global Ratings, le 17 octobre. Une note rendue en avance sur le calendrier, en signe d'avertissement au gouvernement de Sébastien Lecornu.

Ce vendredi, S&P pouvait décider, en vertu du calendrier officiel de publication, de confirmer ou modifier la note de la France, de maintenir ou revoir la perspective dont celle-ci est assortie.

À l'inverse, elle pouvait aussi décider de ne pas prendre d'action de notation formelle et de procéder à la place à un examen semestriel de la situation française. Le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure, a dit prendre «acte de la décision (de S&P) de maintenir la notation française à A+ et la perspective stable», dans une réaction écrite.

Le budget 2026 toujours attendu

La décision éventuelle de S&P était attendue dans un contexte budgétaire tendu, avec des doutes importants sur la capacité du Parlement à adopter, avant la fin de l'année, un budget 2026 susceptible de réduire nettement le lourd déficit public.

Le 17 octobre dernier, S&P avait pointé l'instabilité politique conduisant à une incertitude élevée sur les finances publiques, quelques jours à peine après la présentation par le gouvernement de son projet de budget pour 2026, visant à réduire le déficit public de 5,4% du produit intérieur brut (PIB) en 2025, à 4,7% en 2026.