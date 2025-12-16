Assassinat de Mehdi Kessaci : un mois après, Emmanuel Macron est attendu à Marseille pour appuyer le plan de lutte contre le narcotrafic

Un mois après l'assassinat de Mehdi Kessaci par des narcotrafiquants, Emmanuel Macron est attendu dans la cité phocéenne ce mardi 16 décembre pour évoquer la lutte contre le narcotrafic, le bilan de son plan «Marseille en grand» et les dangers du numérique.

Un triste anniversaire. Un mois après la mort de Mehdi Kessaci, frère du militant écologiste Amine Kessaci, impliqué dans la lutte contre le narcotrafic à Marseille, le président de la République est attendu ce mardi dans la cité phocéenne pour appuyer son grand plan pour la ville, mais aussi pour afficher sa détermination à lutter contre la délinquance et évoquer les dangers des réseaux sociaux.

C’était une promesse faite aux Marseillais : dans les heures qui ont suivi l’assassinat de Mehdi Kessaci, Emmanuel Macron avait reconnu «un crime d’intimidation», «un cap franchi», et surtout «un défi à la République» l’obligeant à se rendre sur place pour afficher son soutien à la famille de la victime, endeuillée par deux fois, mais aussi sa détermination dans la lutte contre le narcotrafic qui gangrène la ville.

Qui plus est, à l’endroit même où il a promu en 2021 un plan à cinq milliards d’euros - Marseille en grand - pour développer et moderniser la deuxième ville de France, tout en assurant la construction d’un arsenal législatif - notamment d'un Parquet national anti-criminalité organisée - pour répondre aux grandes problématiques de la cité phocéenne, à commencer par la sécurité de ses habitants, à moins de trois mois des élections municipales.

À noter que le président a promis dans La Tribune Dimanche que l'Etat «gagnera» la bataille contre le narcotrafic à Marseille, érigée en grande «priorité nationale». «Nul ne peut nier que les choses bougent et que l'Etat est au rendez-vous avec constance et sans tergiverser», a affirmé le chef de l'Etat. «Sur l'ensemble de ces sujets, il ne nous faut rien lâcher. L'Etat gagnera cette nouvelle bataille», a-t-il assuré.

Un programme chargé

Selon la presse locale, le président de la République commencera par un échange avec les lecteurs du quotidien régional La Provence, sur le thème «La démocratie à l’épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes». Puis il inaugurera un commissariat des 13e et 14e arrondissements, avant de se rendre, un peu après 17h, à la prison des Baumettes pour inaugurer l’extension du centre pénitentiaire Baumettes 3.

Emmanuel Macron se rendra ensuite sur le chantier de l'extension de la gare Saint-Charles, avant de terminer sa visite dans la cité phocéenne par un point sur l’état d’avancement de son plan «Marseille en Grand», voulu comme «un laboratoire de nouvelles politiques publiques menées sur sept priorités : sécurité, social, sanitaire, éducation, emploi, culture et transports, pour changer la vie des Marseillais».