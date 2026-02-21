Salon de l'agriculture : absente à cause de la dermatose nodulaire, la vache égérie candidate pour 2027

Privée de Salon en 2026 à cause de la dermatose nodulaire, Biguine ne défilera pas porte de Versailles. Son éleveur, André Prosper, se projette déjà vers 2027. Soutenu par Emmanuel Macron, il espère voir la Brahman martiniquaise redevenir égérie l'an prochain.

La décision est tombée le 10 février dernier, aucun bovin ne participera à la 62e édition du Salon de l’Agriculture. En cause, la propagation rapide de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et l'interdiction de déplacement des bovins sur le territoire français. Conséquence directe, Biguine, vache brahman venue de Martinique et choisie comme égérie 2026, n'aura pas droit aux traditionnels bains de foule.

Les organismes de sélection des races bovines ont refusé toute présence, même symbolique, d'animaux. Une première en 62 éditions, motivée par la crainte de contaminations.

«C'est comme une Coupe de France pour un éleveur»

Pour André Prosper, voir sa vache privée de Salon a été un choc. «Voir sa vache choisie comme égérie, pour un éleveur, c'est comme décrocher la Coupe de France», confie-t-il auprès de l'AFP. Préparé depuis plus d'un an avec l'Union des éleveurs de bovins Brahman, le projet représentait un investissement de 350.000 euros. «C'était la première fois qu'une vache locale des Antilles était mise à l’honneur à Paris», rappelle-t-il.

Cap sur 2027

La déception passée, l'éleveur martiniquais regarde désormais vers l'avenir. Lors de sa visite sur le stand de la Brahman, Emmanuel Macron lui a assuré qu'il «appuierait la candidature» de Biguine et de la race Brahman pour l'édition 2027.

«C'est un très beau message d'espoir, les éleveurs de Brahman sont là, la Martinique est là», se félicite André Prosper, présent porte de Versailles jusqu'au dernier jour du Salon.

Des vaches restées en métropole

Arrivée en novembre après onze jours de mer, Biguine est actuellement hébergée en Haute-Saône, chez un éleveur de charolaises. Ses quatre «doublures» sont restées avec elle, assure son éleveur pour PleinChamp. Les cinq représentantes de la race ne repartiront pas en Martinique, pour des raisons de coûts mais aussi parce que l'espoir de présenter les animaux au public est resté vif jusqu’au bout.

Race d'origine indienne issue du croisement de zébus, la Brahman a été introduite en Martinique et en Guyane dans les années 1950 depuis les États-Unis. Elle compte aujourd’hui environ 45.000 bovins. André Prosper profite de la visibilité pour rappeler la fragilité de la filière : «Pour installer des jeunes et viser l'autonomie alimentaire, il faut que les éleveurs puissent vivre de leur travail».

Un déplacement présidentiel en Martinique a été évoqué dans le courant de l’année. De quoi nourrir encore l’espoir d’une candidature solide pour 2027. «Que Dieu vous entende», lâche André Prosper. Égérie ou non, une chose est acquise : la Brahman sera bien porte de Versailles en 2027. Emmanuel Macron, lui, a déjà confié «regretter l’absence» de Biguine cette année.