Sacre du PSG : en réponse aux violences, la droite parisienne propose l’installation d’une fanzone dans le parc de la Villette, afin d’encadrer davantage les célébrations

Afin d’éviter les violences telles que celles survenues samedi dernier dans les rues de Paris, en marge de la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions, le Conseiller LR Jérôme Sterkers a plaidé, dans un entretien à CNEWS, pour la mise en place d’une fan-zone dédiée aux événements sportifs dans le parc de La Villette.

L’opposition parisienne demande des réponses. Ce samedi, en marge de la victoire de PSG en finale de la Ligue des Champions, d’importantes violences ont été recensées dans la capitale, et dans tout le territoire.

Selon le ministère de l’Intérieur, 890 personnes ont été interpellées en France, dont 480 dans le périmètre de la préfecture de police de Paris. De plus, 225 individus ont été placés en garde à vue à Paris. «Malgré la forte mobilisation des forces de l’ordre, 8.000 policiers et gendarmes dans la capitale, l’objectif «zéro casse» n’a pas été atteint», a regretté le conseiller de Paris Jérôme Sterkers, membre du groupe Paris Liberté, co-présidé par Rachida Dati et Grégory Canal, dans un entretien accordé à CNEWS ce mardi.

«Les riverains du centre de Paris, les commerçants, les touristes et les supporters du PSG qui voulaient faire la fête, ont été victimes de ces actes», a-t-il ajouté. Dénonçant «des faits récurrents», qui, selon lui, «ne touchent pas que les matchs de football et le Paris Saint-Germain», Jérôme Sterkers a proposé de pérenniser un site «plus facile à sécuriser» pour accueillir des grands événements.

Un site déjà choisi

Au regard des troubles, qui concernent, selon le conseiller de Paris, «les grands événements sportifs et culturels», le groupe Paris Liberté va proposer, lors du prochain Conseil de Paris, la mise en place d’une fan-zone dans le parc de La Villette, dans le 19e arrondissement.

«C’est un lieu qui permettrait de canaliser les flux, de les fixer. Il n’est pas en plein cœur de Paris et dispose d’une bonne desserte. Il est plus facile à configurer et permettrait de cesser l’improvisation», a expliqué Jérôme Sterkers.

A l’approche de la fête de la musique, mais aussi de la Coupe du Monde, l’inquiétude grandie au sein d’une partie de la classe politique, qui craint de nouveaux débordements. «Nous verrons si une partie de la gauche responsable acceptera d’étudier notre proposition», a indiqué Jérôme Sterkers.

Une fan-zone pour le Tour de France ?

Jérôme Sterkers n'est pas le premier élu du groupe Paris Liberté à émettre le souhait de l'installation d'une fan-zone. En effet, le 20 mai dernier, le conseiller Thierry Guerrier a demandé la mise en place d'un espace gratuit, «dédié aux Parisiennes et aux Parisiens» pour suivre les Tours de France masculins et féminins, en juillet et en août.

Au-delà de la diffusion des compétitions sportives, Thierry Guerrier a proposé de «profiter de cette fête pour parler d’un autre sujet clé : la sécurité». De ce fait, l’élu du 18e arrondissement a défendu l’organisation d’ateliers sur la sécurité routière et le Code de la Route.

Contacté par CNEWS, celui-ci a expliqué avoir retiré son vœu, à la demande de l'adjoint aux Sports de la Mairie de Paris, afin de travailler, avec ce dernier, à «l'installation d'une fan-zone ou d'un village du vélo qui recouperait plusieurs des aspects» de sa proposition.