Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Peluche du loup d’Intermarché mise en vente à Noël : voici qui pourra en profiter avant la date officielle

Sortie le 6 décembre, la publicité comptabilise désormais 4,4 millions de vues sur YouTube. [Capture d'écran youtube/Intermarché]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avant d'attendre sa commercialisation à Noël, la peluche du loup d'Intermarché sera offerte à une poignée de personnes dès ce vendredi 12 juin, a indiqué le président du groupement Mousquetaires, Thierry Cotillard.

C'était la vedette des fêtes de fin d'année. La publicité pour Intermarché, mettant en scène un loup apprenant à cuisiner des légumes après avoir été exclu par les autres animaux de la forêt, a rencontré un fort succès en France et à l'international. Si bien que certaines familles, pressées par le temps, se sont faites escroquer en achetant de fausses peluches à l'effigie du mammifère. Pour patienter avant leur commercialisation à Noël, le géant de la grande distribution a annoncé en distribuer quelques-unes dès ce vendredi 12 juin.

Les premiers exemplaires seront donnés aux enfants atteints de cancer, comme l'avait promis Thierry Cotillard, président du groupement Mousquetaires. «Ces cadeaux seront distribués aux enfants hospitalisés dans les services d'oncologie d'une trentaine de CHU et d'antennes médicales partout en France», a écrit l'entreprise dans un communiqué. 

Les enfants auront également une petite surprise : ils disposeront d'une peluche inédite. Le loup qui leur sera donné portera les couleurs de la France à l'occasion de la coupe du monde de football. Un clin d'œil à la Fédération française de football, partenaire d'Intermarché. 

attention aux nouvelles escroqueries 

D'autres produits à l'effigie de l'équipe de France seront offerts. Un goûter leur sera également proposé. 

Un premier aperçu de cette peluche a été dévoilé sur les réseaux sociaux de Thierry Cotillard, où on y voit certains membres de l'équipe de France tenir la peluche. «C'est que pour les enfants ?», plaisante un joueur. «Il est bien doux», ajoute un autre.

Intermarché anticipe déjà l'engouement autour de cette peluche et averti une nouvelle fois contre les contrefaçons et les sites frauduleux.

Sur le même sujet Peluches du loup Intermarché : attention, si vous en trouvez à Noël, ce sont des contrefaçons, avertit l'enseigne Lire

Sortie le 6 décembre, la publicité comptabilise désormais 4,4 millions de vues sur YouTube sur le compte officiel du distributeur (mais de nombreux comptes annexes ont l'également reprise). Elle a remporté le prix de la meilleure publicité 2025 dans la catégorie «films», selon Ipsos BVA.

Intermarché

À suivre aussi

Le distributeur Auchan cède 72 supermarchés à Intermarché
Jean de Sydney Sweeney, dandy du Louvre, Kiss Cam de Coldplay... Ces dix phénomènes viraux qui ont fait 2025
Plainte contre Intermarché : «C’est un beau combat que d’aller au secours des poissons», concède Georges Fenech

Ailleurs sur le web

Dernières actualités