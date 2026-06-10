Peluche du loup d’Intermarché mise en vente à Noël : voici qui pourra en profiter avant la date officielle

Avant d'attendre sa commercialisation à Noël, la peluche du loup d'Intermarché sera offerte à une poignée de personnes dès ce vendredi 12 juin, a indiqué le président du groupement Mousquetaires, Thierry Cotillard.

C'était la vedette des fêtes de fin d'année. La publicité pour Intermarché, mettant en scène un loup apprenant à cuisiner des légumes après avoir été exclu par les autres animaux de la forêt, a rencontré un fort succès en France et à l'international. Si bien que certaines familles, pressées par le temps, se sont faites escroquer en achetant de fausses peluches à l'effigie du mammifère. Pour patienter avant leur commercialisation à Noël, le géant de la grande distribution a annoncé en distribuer quelques-unes dès ce vendredi 12 juin.

Les premiers exemplaires seront donnés aux enfants atteints de cancer, comme l'avait promis Thierry Cotillard, président du groupement Mousquetaires. «Ces cadeaux seront distribués aux enfants hospitalisés dans les services d'oncologie d'une trentaine de CHU et d'antennes médicales partout en France», a écrit l'entreprise dans un communiqué.

Les enfants auront également une petite surprise : ils disposeront d'une peluche inédite. Le loup qui leur sera donné portera les couleurs de la France à l'occasion de la coupe du monde de football. Un clin d'œil à la Fédération française de football, partenaire d'Intermarché.

attention aux nouvelles escroqueries

D'autres produits à l'effigie de l'équipe de France seront offerts. Un goûter leur sera également proposé.

Un premier aperçu de cette peluche a été dévoilé sur les réseaux sociaux de Thierry Cotillard, où on y voit certains membres de l'équipe de France tenir la peluche. «C'est que pour les enfants ?», plaisante un joueur. «Il est bien doux», ajoute un autre.

Intermarché anticipe déjà l'engouement autour de cette peluche et averti une nouvelle fois contre les contrefaçons et les sites frauduleux.

Sortie le 6 décembre, la publicité comptabilise désormais 4,4 millions de vues sur YouTube sur le compte officiel du distributeur (mais de nombreux comptes annexes ont l'également reprise). Elle a remporté le prix de la meilleure publicité 2025 dans la catégorie «films», selon Ipsos BVA.