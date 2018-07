Nuit insolite : dormir suspendu dans le vide à flanc de falaise

Alors que les voyageurs sont de plus en plus à la recherche d’expériences à vivre, les escapades insolites ont fleuri un peu partout ces dernières années. Celle-ci-arrive incontestablement sur la première marche du podium.

Après l’engouement pour les hébergements alternatifs, qu’il s’agisse de cabanes dans les arbres, de bulles transparentes, de tentes de trappeurs canadiens, la nouvelle tendance pourrait bien être de passer la nuit dans un lit suspendu dans le vide, à flanc de montagne.

Communément appelée «nuit en paroi», il s'agit de passer une soirée puis de dormir dans un «portaledge», sorte de lit en toile adossé à la falaise, avec une vue époustouflante, le tout évidemment muni d’un baudrier et d’un bon sac de couchage. Cette expérience unique, qui ne nécessite pas forcément d’être ultra sportif ou bon grimpeur, est proposée cet été dans plusieurs régions de l’Hexagone. Et pour les moins téméraires, certaines formules permettent simplement de profiter du coucher de soleil autour d’un dîner régional évidemment en hauteur.

Dans le Vercors, l’agence Expédition Verticales propose ainsi de s’initier à cette pratique dès 13 ans. Après une petite marche sans difficulté, une nuit perchée attend les participants à partir de 180 €. Ils pourront, en supplément, choisir de dîner et de petit déjeuner en hauteur et, pour les sportifs, se lancer le lendemain dans une via ferrata, une initiation à l’escalade ou une descente en rappel.

Dans le Tarn, les célèbres gorges du même nom mais aussi le Pont de Millau peuvent se découvrir autrement grâce à cette expérience. Afin de permettre à tous de tester cette activité, l’agence Aventures Occitanes a imaginé plusieurs formules adaptées à tous les publics. Pour ceux qu’une nuit perchée effraie, il est possible de profiter simplement d’une soirée, d’un dîner et du coucher de soleil en hauteur (à partir de 180 € pour deux personnes et 230 € pour deux adultes et un enfant). Une prestation qui peut même être réalisée à faible hauteur, si nécessaire. Pour les autres, les formules découverte ou sportive permettront de passer respectivement la nuit dans les Gorges du Tarn ou sur le site de Boffi, près du village de Millau, perchés à 20 mètres et jusqu’à 60 mètres de hauteur. La version sportive prévoit également une activité escalade.

Dans le Luberon, mais aussi près d'Aix-en Provence et au-dessus de Marseille, le moniteur d’escalade Kevin Piesset organise de son côté des week-ends perchés. Après une demi-journée ou une journée de découverte ou de perfectionnement à l’escalade, selon le niveau des participants, un dîner et une nuit suspendue à la falaise sera l'occasion de se créer des souvenirs inoubliables ( à partir de 260 €). Avec en prime, un lever et coucher de soleil dans un cadre à couper le souffle avec une vue sur l’horizon et, selon le site, sur la mer.

Lac d’Annecy ou Haute Savoie, au choix. C’est un autre décor qui attendra le grand public avec l’agence Inax Aventure. Elle propose, en effet, d’installer ses «portaledge» au-dessus de lac d’Annecy. Une vue incroyable, dont on profite au coucher du soleil, autour d’un dîner suspendu, avant de passer la nuit sous les étoiles (255 € et 35 € repas par personne). Et pour les amateurs de sensations fortes, direction la Haute-Savoie pour une formule bien plus sportive, ponctuée de 3 heures de randonnée, de deux descentes en rappel de 100 mètres et, évidemment, d’une nuit et d'un dîner savoyard au-dessus du vide. (425 € et 35 € le repas par personne).