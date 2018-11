La foire internationale « Paris Photo » investit le Grand Palais

Focus sur le huitième art. Première foire internationale de photographie d’art, Paris Photo prend ses quartiers jusqu’au 11 novembre sous la verrière du Grand Palais (8e).

Pour cette 22e édition, pas moins de 197 exposants d’une trentaine de pays différents offriront aux professionnels et amateurs un large panorama d’œuvres historiques et contemporaines. Parmi les nouveaux venus, on retrouvera la galerie parisienne Fisheye, qui propose un projet en réalité virtuelle, Marc Selwyn, présentant la photographie conceptuelle californienne, ou Art+Text, dévoilant des créations de la néo-avant-garde hongroise.

©Jean-Christian Bourcart - Fisheye Gallery

Autre nouveauté, Paris Photo inaugure le secteur Curiosa, qui mettra en lumière une sélection de clichés érotiques questionnera le rapport au corps, les relations de domination et le genre. Dans le secteur Films et Prismes, des expositions, installations d’envergure et projections viendront rythmer ces trois jours, en explorant le medium photographique sous toutes ses formes.

©Paul Mpagi Sepuya Darkroom, Mirror Study, 2016

Enfin, à l'initiative du Ministère de la Culture et de Paris Photo, les artistes féminines seront mises à l'honneur. Durant tout l'évènement, cette proposition prendra la forme d'un parcours intitulé Elles x Paris Photo. Au-delà du Grand Palais, il s'étendra dans d'autres lieux parisiens tels que le Jeu de Paume, le Petit Palais, ou encore la Fondation Cartier.

©Courtesy the artist, carlier | gebauer, Berlin and Jack Shainman Gallery, New York.

Paris Photo, jusqu’au 11 novembre, Grand Palais (8e).