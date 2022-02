Il nage 5 km dans une eau à 0 degré et se lance dans une course polaire à vélo de 180 km

En Finlande, le Français Ludovic Chorgnon tente, ce vendredi 25 février, de signer le premier ironman le plus froid jamais réalisé sans assistance .

Le triathlète, 50 ans au compteur et couvert intégralement par une combinaison de cinq millimètres d'épaisseur, a aligné les longueurs sous l'œil d'un médecin et d'un juge international, en charge de l'homologation pour le Guinness World Records.

A mi-parcours, il a fait une pause pour recevoir de l'eau tiède et éviter une chute importante de sa température corporelle.

180 km à vélo et un marathon

Après l'épreuve de natation, le sportif a pris une petite heure pour se réchauffer dans un sauna, retirer sa combinaison et enfiler sa tenue de cycliste. «Ce que je vise c’est de ne pas transpirer. J'ai un collant long, un maillot très chaud et une veste d’hiver. Ce qui est le plus dangereux ce sont les doigts de pieds, les mains et le visage», a-t-il déclaré à l'AFP.

Pour l'épreuve cycliste, dont le départ s'est fait par une température extérieure à -3 degrés, Ludovic Chorgnon doit rouler 180 km avant d’enchaîner un marathon de 42,2 km.