Piepacker : quel est ce nouveau service de Cloud Gaming qui mise sur le multijoueur ?

Lancé début juin en France, Piepacker est une nouvelle plate-forme de cloud gaming pour jouer directement via un navigateur web. Et pour se distinguer de Stadia, GeForce Now et Shadow notamment, ce nouveau service mise sur la nostalgie et le multijoueur.

Fondé par une équipe de Français, un temps expatriés vers la Silicon Valley, Piepacker se positionne comme une alternative aux champions de ce secteur naissant qui peine encore à séduire les joueurs. C'est pourquoi cette start-up prend le marché à contre-courant.

«Nous sommes partis d'un constat assez simple : aujourd'hui le marché du cloud gaming est orienté vers des expériences 4K à 60 images par seconde avec des souscriptions. Mais il y a un vide sur le marché autour d’une offre véritablement mainstream. Si je devais réfléchir par analogie, dans les années 1990, les joueurs ont connu la console portable Game Gear de Sega qui est arrivée avec un écran couleur et très gourmande en piles. Elle devait enterrer la Game Boy avec son écran noir et blanc qui était beaucoup moins chère mais beaucoup plus économe et pratique. Et pourtant, c'est la Game Boy qui a rencontré le succès. Aujourd’hui, nous sommes la Game Boy du cloud gaming et pas la Game Gear», résume pour CNEWS, Benjamin Devienne, cofondateur de Piepacker.

Concrètement, Piepacker s'oriente autour d'un catalogue purement rétrogaming, où l'on retrouve des dizaines de jeux comme Rage of The Dragons, Worms World Party, Sensible Soccer ou encore Earthworm Jim 2. En outre, des jeux inédits viennent compléter la ludothèque, à l'instar d'Arsène Lupin Gentleman Bomber, un jeu inspiré de la série de jeux Bomberman, grand classique de l'époque PC Engine et Super Nintendo.

Une offre pensée autour du multijoueur

Le tout étant directement jouable via tout type de navigateurs web, après avoir créer son compte utilisateur. En misant essentiellement sur des jeux en 2D, «le service s'affiche comme 60 fois moins gourmand en termes de bande passante qu'une offre de streaming en 4K à 60 fps», avance Benjamin Devienne. L'idée étant de pouvoir faire une partie presque en tous lieux, mais aussi de proposer ce type de plate-forme dans des pays ou régions moins bien servis en terme de qualité de réseau.

Surtout, Piepacker se positionne comme une offre multijoueur. Il est possible pour les streamers, mais aussi les amis de prendre part à une partie avec un chat et des échanges en visioconférence. L'offre se veut freemium et monétise son service via l'achat d'ajouts esthétiques à la manière de Fortnite, comme la possiblité de greffer des masque en 3D via la réalité augmentée sur son visage, à l'instar des filtres Snapchat.

Si Piepacker mise sur une offre multijoueur, c'est également pour enrichir l'expérience que peuvent proposer certains streamers et streameuses qui peuvent charger des jeux de leur choix pour y jouer en ligne facilement. En outre, Piepacker envisage de rendre sa plate-forme entièrement compatible avec les jeux programmés sous Unity. L'idée étant d'élargir son catalogue rapidement.

En outre, le service participe actuellement et jusqu'au 14 juillet prochain à l'événement Games Without Borders, une initiative caritative qui a pour but de reverser de l'argent à des associations œuvrant contre le Covid-19. Ainsi, le 30 juin aura lieu une compétition multijoueur autour du jeu Xeno Crisis et les 7 et 14 juillet autour d'Arsène Lupin Gentleman Bomber.