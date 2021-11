Fortnite désormais injouable en Chine

Les adeptes de Fortnite doivent débrancher les manettes en Chine. Le célèbre battle royale d'Epic Games est désormais inaccessible depuis ce lundi 15 novembre. Une décision prise par son éditeur dans un contexte difficile pour les jeux vidéo.

Le sujet désolait plusieurs millions de joueurs dans ce pays qui a radicalement durci les règles d'accès aux jeux en ligne ces derniers mois. Pékin avait en effet limité à trois, le nombre d'heures hebdomadaires que les enfants et adolescents pouvaient passer devant les jeux vidéo. Début novembre, Epic Games avait annoncé son intention de retirer l'accès à Fornite en Chine, laissant de nombreux gamers encore présents de côté.

Today Tencent will shut down Fortnite’s China servers, concluding a 3-year trial from which it never made a dime.





It's a reminder to those who eager to tap a $46b market that Beijing's hostility is weakening prospects for game makers. https://t.co/2xxw0uIz81 my latest for @BW pic.twitter.com/gRYDZ8YZoK

