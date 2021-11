Noël 2021 : les meilleurs jeux vidéo pour les enfants

Si les blockbusters du jeu vidéo visent principalement un public ado-adulte, les éditeurs n’oublient pas le jeune public pour autant. Pour ce 25 décembre 2021, le Père Noël devrait donc glisser quelques jeux sous le sapin. Et voici notre sélection.

Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante

Pour célébrer les 25 ans de la franchise Pokémon, Nintendo publie deux versions d’un même jeu sorti en 2007 sur DS. Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante font ici revivre une aventure haute en couleur et pleine de secrets. S'il ne nous a pas encore été donné de jouer entièrement à sa version définitive, nous avons pu prendre connaissance en avant-première des nouveautés qui attendent les dresseurs en herbe dans ces versions. Les joueurs vont pouvoir (re)partir à la conquête des terres de Sinnoh où se nichent 450 pokémons. L'ergonomie des jeux originaux a été entièrement repensée, tandis qu'une refonte graphique en 3D habille ces aventures qui devraient émerveiller, espérons-le, le quotidien des fans de la franchise.

Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante, Nintendo, sur Switch.

ratchet & clank : rift apart

C’est un duo culte dans l’histoire du jeu vidéo. Ratchet le lombax et Clank le petit robot, vivent de folles aventures depuis 2002. Le jeu sort alors sur la PlayStation 2. Après une quinzaine de jeux différents en presque vingt ans, Ratchet & Clank reviennent dans une version inédite et haute en couleurs, intitulée Rift Apart, qui entend laisser entrevoir les capacités de la nouvelle console PS5 de Sony, même si l’aventure est bien plus qu’une simple démo technique. Plus cartoon que jamais, le jeu ressemble en effet à un véritable dessin animé interactif, tout en réinvitant les personnages cultes de la saga.

Ratchet et Clank : Rift Apart, Sony, sur PS5.

Chicory : a colorful tale

Autre jeu mignonissime et qui détendra aussi bien les enfants que les plus grands, Chicory est une production particulièrement saluée par les gamers cette année. Le joueur y incarne un petit chien qui met la patte sur un pinceau magique avant de se voir confier la difficile mission de redonner des couleurs à un monde totalement en noir et blanc. Un rôle que notre héros devra prendre à cœur car c'est tout l'équilibre de son univers qui pourrait s'en trouver chamboulé. Il faudra alors faire preuve de créativité et laisser exprimer son âme d'artiste pour colorer tout ce qui vous entoure. Peindre des objets va par exemple débloquer certaines actions ou encore faire évoluer des éléments du décor. On traverse alors Chicory avec le sourire aux lèvres et la satisfaction du devoir accompli. Une ode à la créativité.

Chicory : A Colorful Tale, Finji, sur PC, Mac, PS4 et PS5.

psychonauts 2

Lorsqu’on s’allonge sur le divan, c’est généralement pour se confier. Mais pour Razputin (Raz pour les intimes) les méandres du cerveau méritent d’être explorés. Après avoir fait ses preuves en tant que psychokinésiste en 2005 dans un premier opus haut en couleur, Raz s’offre donc cette année une suite bien méritée dans Psychonauts 2, grâce à un concept particulièrement intelligent et drôle pour un jeu de plates-formes. Tout au long de cette odyssée, on reste ébahi devant l’inventivité des niveaux explorés, qui demandent aux joueurs de se triturer les méninges, tout en faisant travailler ses zygomatiques. Un vrai plaisir.

Psychonauts 2, Majesco/Xbox Game Studios, sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC.

Les Schtroumpfs Mission Malfeuille

Les petits êtres bleus de Peyo sortent des cases des BD pour s’offrir une aventure inédite sur consoles et PC. Dans Mission Malfeuille, les Schtroumpfs s’arment d’une nouvelle invention, le vaporisaschtroumpf, afin d’éradiquer une plante rampante inventée par Gargamel pour les faire prisonniers. Si de bonnes idées s'inspirent de la saga Luigi's Mansion, Microids développe ici l'univers des Schtroumpfs dans un jeu coloré, ponctué d'humour et de challenges abordables pour la majorité des jeunes joueurs. Un titre amusant qui se rapproche notamment du style graphique développé pour le film d'animation en 3D Les Schtroumpfs et le village perdu (2017).

Les Schtroumpfs Mission Malfeuille, Microids, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch.

LEGO Marvel super heroes

Pour les moins de 10 ans qui se rêvent en super-héros, le dernier jeu Lego est tout indiqué. Lego Marvel Super Heroes est bâti comme un immense épisode qui réunirait presque l'ensemble des personnages de l'univers de la célèbre «Maison des Idées». On retrouve ainsi Wolverine, Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man, Black Panther... mais aussi une floppée de super-vilains, dont Magneto, Dr Octopus, Le Bouffon Vert ou encore Galactus. Ce sont plus de 100 personnages que chacun pourra prendre en main au gré d'une aventure amusante. Si le concept des jeux Lego n'évolue pas, la formule marche toujours auprès des plus jeunes.

Lego Marvel Super Heroes, Warner Bros. Games, sur Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Astérix & Obélix : Baffez-les tous !

Microids continue de faire vivre Astérix et Obélix hors des cases de leurs BD. Avec Baffez-les tous !, les deux irréductibles Gaulois rempilent dans une beat them all bourrée d’humour. Et la 2D du jeu colle parfaitement à l’ambiance de cette oeuvre. Nos deux compères vont donc gifler les soldats romains qui croisent leur route en revisitant certaines BD, sans oublier un chapitre inédit spécialement développé pour le jeu. Parfait pour s'éclater à deux.

Astérix & Obélix : baffez-les tous !, Microids, le 2 décembre sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Mac.

Hot Wheels Unleashed

On ne présente plus les voitures miniatures Hot Wheels qui, depuis 1968, viennent se garer dans les chambres d'enfants (et chez les collectionneurs). Toutefois, Mattel a choisi de leur donner de nouvelles routes à conquérir dans le milieu du jeu vidéo. S'il ne s'agit pas de la première apparition de ces modèles réduits sur les consoles, Hot Wheels Unleashed s'affiche comme un titre boosté à la nitro pour des courses endiablées et fun. C'est d'ailleurs une bonne surprise. Car Mattel n'a pas confié ce projet à un obscur studio de seconde zone, mais à Milestone, studio italien réputé pour ses nombreuses simulations de sports mécaniques. Et le savoir-faire du studio transalpin livre un jeu de course dont l'aspect graphique n'a pas à rougir face à la concurrence.

Hot Wheels Unleashed, Mattel, sur Switch, Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 et PC.

Sonic Colors Ultimate

Sonic fête ses 30 ans cette année et le petit hérisson bleu de Sega a fait récemment un retour remarqué grâce au remake de Colors Ultimate paru en 2011 sur Wii et Nintendo DS. Un titre qui permet aux héros aux baskets rouges de faire une véritable démonstration de vitesse pour vivre à fond ses aventures. Celles-ci lui permettront ici d’hériter des pouvoirs de petits êtres dont l’existence est une fois de plus menacée par le Dr Eggman, l’ennemi juré de Sonic. Une valeur sûre.

Sonic Colors Ultimate, Sega, sur Switch, Xbox One et Series X/S, PS4, PS5 et PC.

Marsupilami : le secret du sarcophage

L'univers bariolé du Marsupilami et la jungle de Palombie, créés par Franquin en 1952, prennent vie dans un jeu vidéo titré Le Secret du Sarcophage. Une aventure inédite qui réunit les marsupiaux Punch, Twister et Hope qui doivent réparer leurs erreurs après avoir libéré un esprit maléfique contenu dans un sarcophage. Il va leur falloir parcourir la jungle pour sauver les animaux et découvrir de nombreux secrets. Jeu de plates-formes classique de prime abord, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage s'affiche comme une bonne surprise avec un gameplay inspiré notamment de Sonic, de Rayman Legends et de Donkey Kong Country (d'excellentes références). Un titre qui devrait également plaire aux plus grands à la recherche d'un bon jeu dans le genre qui saura traverser les années.

Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, Microids, sur Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S, PC et Mac.

WarioWare Get it Together

Dans la catégorie des jeux déjantés pensés pour faire rire et passer un bon moment, WarioWare Get it Together se pose là. Ce nouveau titre mettant en scène Wario – double maléfique de Mario –, s’applique à faire travailler les zygomatiques. Son concept repose sur l’enchaînement successif de minijeux qu’il convient de relever en quelques secondes. Et ce nouvel opus nous promet plus de 200 défis différents. Le plaisir d’y jouer prend tout son sens avec des amis à la maison (jusqu’à quatre), dès lors qu’un esprit de compétition bon enfant s’installe.

WarioWare Get it Together, Nintendo, sur Switch.

Mario Party Superstars

Construite comme un jeu de société, la série des Mario Party s’offre un grand retour sur Switch. Baptisée Superstars, cette nouvelle édition proposera de revivre des minijeux tirés des épisodes Nintendo 64 et Gamecube, ainsi qu’une centaine de défis supplémentaires. Jusqu’à quatre joueurs pourront s’affronter localement autour de jeux de plateaux réunissant les héros de l’univers du personnage à la salopette. Souvent simples et bourrés d’humour, ces challenges divertiront à coup sûr les familles pour les longues soirées d’hiver.

Mario Party Superstars, Nintendo, sur Switch.

La Famille Addams : Panique au manoir

Récemment sorti au cinéma, «La Famille Addams 2» est accompagné pour Noël d'un jeu vidéo qui reprend la direction artistique très réussie des longs métrages d'animation. Bandai Namco livre donc Panique au Manoir, un jeu qui se présente sous la forme d'un Party Game, puisqu'il peut réunir toute la famille pour relever ensemble des défis et résoudre des énigmes tordues à l'image des membres de cette célèbre famille qui ne jure que par l'humour noir mais bon enfant. On retrouve ici Mercredi, Pugsley, Morticia, Gomez Addams et l'oncle Fétide dans un monde loufoque distrayant.

La Famille Addams : Panique au Manoir, Bandai Namco, sur Switch, PS4, Xbox One et PC.

L'atelier du jeu vidéo

Pourquoi ne pas apprendre carrément à programmer un jeu de A à Z ? C'est ce que propose L'Atelier du Jeu Vidéo. Un nouveau jeu-concept proposé par Nintendo cette année, qui permet aux enfants dès 7 ans, mais aussi aux plus grands de comprendre les rouages de la programmation, de la direction artistique et du gameplay. Nintendo mise ici sur une méthode d'apprentissage vraiment très fun. Et même s'il faut se montrer patient pour en apprécier le résultat final, le joueur retiendra surtout les rouages qu'ils convient de mettre en place pour voir naître un jeu vidéo, et pourquoi pas susciter des vocations ?

L'Atelier du Jeu Vidéo, Nintendo, sur Switch.