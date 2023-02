Octopath Traveler II : la magie des pixels opère toujours

Au royaume des RPG venus du Japon, la nouvelle saga Octopath Traveler fait figure de descendant émérite des aventures de la grande époque de la Super Nintendo. Cinq ans après un premier opus remarquable, un second épisode que nous avons pu tester en avant-première, se présente à partir du 24 février sur consoles et PC.

Les amateurs de rétrogaming vous le dirons : «les jeux en 2D tout en pixels dégagent encore un charme incroyable». Alors quand l'éditeur Square Enix - qui appartient à ces bâtisseurs de mondes pixellisés d'une beauté ravageuse dans les années 1990 -, a lancé Octopath Traveler en 2018 avec son nouveau moteur HD-2D, l'hommage à cet âge d'or était évident et surtout très réussi. Plus de 2,5 millions d'exemplaires du titre vendus à travers le monde ont suffit pour donner le feu vert à un second épisode, disponible à partir du 24 février sur Switch, PC, PS5 et PS4.

Qu'on ne s'y trompe pas, comme les jeux Final Fantasy, Octopath Traveler II n'est pas une suite directe, mais bien une histoire différente avec des protagonistes qui n'ont rien en commun avec le précédent opus. Seul le concept, invitant à suivre huit héros et héroïnes dont les destins s'entrecroisent, est conservé. On est alors transporté dans le monde de Solistia où deux continents sont partagés par un océan. Et c'est dans différents royaumes, possédant tous leurs propres cultures et biomes, que le joueur va pouvoir choisir l'un des huit protagonistes proposés avant de les incarner chacun à tour de rôle.

On retrouve donc des profils très différents, à commencer par des destins héroïques comme Hikari, un prince habile au sabre et Agnéa, une danseuse qui rêve de célébrité. Certains ont des scénarios plus sombres, à l'instar d'Osvald, un érudit qui entend prouver son innocence dans le meurtre de sa femme et de sa fille ; ou de Temenos, un prêtre dont la foi est entâchée par une affaire sordide. On découvre aussi des aventuriers en quête d'évasion. C'est le cas de Partitio, un marchand nomade et de Throné, une voleuse à la recherche d'une vie plus libre. Enfin, il y a ceux rattrapés par leur passé : Castti, une apothicaire dont l'amnésie l'empêche de retrouver ses souvenirs, mais aussi Ochette, une chasseuse sauvage touchée par une malédiction.

Un récit mieux écrit que le premier opus

Tout ce petit monde va donc devoir résoudre sa propre quête, tandis que chacun a droit à sa propre introduction. Mais en cours de route, les destins se croisent et les missions des uns vont être amenées à influer sur celles des autres. A ce titre, on pourra parfois regretter un petit manque de charisme pour certains personnages, alors que le premier Octopath Traveler portait une galerie de huit protagonistes dotés d'une personnalité plus intriguante ou séduisante.

Mais Square Enix joue ici une carte qui faisait défaut au premier opus : celle d'un scénario principal bien mieux construit et qui va justifier plus sincèrement l'union de ces héros. Un point sur lequel le précédent volet était plus artificiel. Sur plus de 50 heures de jeu, Octopath Traveler II déroule ici un fond plus passionnant qui va tantôt unir, tantôt déchirer les huit, emportés dans un récit bien rythmé.

Une orchestration inspirée

On peut saluer, au passage, les compositions orchestrales signées Yasunori Nishiki, qui livre ici une formidable réinterprétation du premier opus, tout en y ajoutant de nouvelles partitions, où les envolées épiques côtoient des pièces plus discrètes et mélodieuses. La bande originale compte sans doute parmi les plus belles du jeu vidéo.

La direction artistique est ici toujours aussi réussie, même si l'aspect nouveauté dégagé lors de la sortie du premier Octopath Traveler s'estompe. D'autant que la sortie, l'an passé, de l'excellent Triangle Strategy (basé sur le même principe HD-2D) a contribué à populariser cette signature visuelle. Il n'en reste pas moins que ce mariage de pixels et de 3D est une réussite.

Du côté des combats, peu d'évolutions ont été apportées. On retrouve ainsi un déroulé au tour par tour, à l'ancienne mais très dynamique malgré tout. L'aspect répétitif peut agacer pour les ennemis aléatoire et le menu fretin, toutefois les duels contre les boss qu'Octopath Traveler II gagnent en intérêt sur ce point, avec de véritables stratégies à mettre en place pour triompher.

Si Octopath Traveler II n'apporte pas de réelles innovations au monde du J-RPG, ni même par rapport au premier opus, il n'en reste pas moins un titre d'une très grande qualité. Son scénario se révèle particulièrement bien écrit, à la fois sombre et complexe, mais surtout mieux pensé que celui de son prédécesseur.

Un point qui démontre le soin apporté par Square Enix à ce nouvel épisode. On ressort alors avec la sensation d'avoir accompli une aventure marquante, portée par de superbes orchestrations. On vous invite d'ailleurs à vous procurer la fantastique bande originale, pour vous remémorer les instants épiques ou tragiques de ces huit aventuriers.

Octopath Traveler II, Square Enix, le 24 février sur Switch, PS4, PS5 et PC.