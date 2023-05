Vacances d'été 2023 : destinations, durée moyenne du séjour... Quelles sont les tendances cette année ?

À l’approche de la période estivale, les Français commencent à planifier leur séjour. Selon un sondage OpinionWay, ce sont plutôt les destinations étrangères situées au sud de l’Europe, aux Caraïbes ou en Asie qui sont les plus prisées.

Après deux ans de Covid-19, le secteur du tourisme retrouve désormais des couleurs. Pour la période estivale 2023, près de deux Français sur trois (62%) envisagent de partir en vacances, selon une étude menée fin mars par le moteur de recherche de voyage Liligo avec l’institut de sondage OpinionWay.

Profitant de la fin des restrictions sanitaires, 44% des voyageurs souhaitent partir loin tandis que 64% des sondés veulent rester en France. Dans le détail, ce sont plutôt les destinations étrangères situées au sud de l’Europe, aux Caraïbes, outre-Atlantique ou encore en Asie qui séduisent le plus les Français.

Et comme l’année passée, avec un aller-retour en moyenne à 724 euros, c’est Montréal (Canada) qui occupe la tête du classement d’après les recherches effectuées au départ de la France sur le moteur de recherche Liligo. «Le fait que cette destination soit à nouveau la première destination cet été confirme une nouvelle fois que les Français ont envie de s’évader à plusieurs milliers de kilomètres de leur domicile», explique Guillaume Rostand, porte-parole de Liligo.

La Corse parvient tout de même à s’imposer cet été puisque l’île de Beauté se classe en 2e et 5e positions avec Ajaccio et Bastia, dont un aller-retour peut atteindre respectivement 203 euros et 194 euros.

Deux destinations complètent le top 5. Il s’agit de Lisbonne et Porto, au Portugal, toutes les deux accessibles à moins de 170 euros.

Le grand retour de la Thaïlande dans le top 10

En 6e position, on retrouve Marrakech. La ville marocaine, dont le prix du billet a augmenté de 24% par rapport à 2022 (281 euros), se place devant Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, New York aux États-Unis, Athènes en Grèce ou encore Bangkok en Thaïlande.

«La preuve de plus, s’il en fallait une, est le retour de Bangkok dans le top 10 des destinations les plus recherchées, alors que la capitale thaïlandaise était l’année dernière en 22e position du classement. La reprise n’est plus à confirmer, et dans tous les coins du monde», a estimé Guillaume Rostand.

Concernant le tourisme dit «national», soit à l’intérieur de la France, ce sont plutôt les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Bretagne qui dominent le haut du classement, selon une autre étude OpinionWay pour Atout France et ADN Tourisme.

De Nice à Toulouse en passant par Bordeaux ou encore La Rochelle, «les bords de mer (Méditerranée, Atlantique ou côtes bretonnes) continuent d'attirer les Français», a indiqué Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du voyage.

D’après cette étude, la durée des séjours s’établit à cinq jours en moyenne. Ceux-ci se feront essentiellement dans des hôtels ou chez de la famille ou des amis.