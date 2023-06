Sport par forte chaleur : quels sont les risques ?

Si sport et canicule ne font pas bon ménage, certains sportifs ne renoncent pas pour autant à leur entraînement physique. Une pratique imprudente n'est toutefois pas sans risque et peut se conclure aux urgences.

En cas de fortes chaleurs, les riques de déshydratation et de crampes sont accrus chez les sportifs. Mais plus grave encore, les coups de chaleur d’exercice touchent aussi bien les débutants que les plus aguerris. Si la mortalité de cette pathologie a diminué ces dernières années, elle tourne encore autour des 10%.

le coup de chaleur d'exercice

Le coup de chaleur d'exercice, ou hyperthermie à l'effort, survient à la suite d’un effort souvent long et intense, il produit une chaleur qui dépasse le mécanisme de thermorégulation de l’organisme. Véritable intoxication à la chaleur, il survient le plus souvent chez des sujets jeunes et en bonne santé, engagés dans des épreuves sportives (running, randonnées, tennis…) ou des activités professionnelles (militaires, industrielles, agricoles...). En cela, le coup de chaleur d’exercice se distingue du coup de chaleur classique, «seulement » dû à une exposition externe à la chaleur.

Si au repos, la température corporelle est d'environ 37 °C, elle peut varier lors d’une pratique sportive. A partir du moment où la température corporelle centrale est supérieure à 40 °C, on parle de coup de chaleur. Plus le temps est chaud et humide, plus le danger est présent. Le coup de chaleur peut survenir chez les sportifs de tous niveaux, les plus entrainés se sentant, à tort, obligés de dépasser leurs limites.

un rythme cardiaque accéléré

Le coup de chaleur se fait ressentir par des vertiges, une très grande fatigue, des battements cardiaques plus rapides, une respiration accélérée, une sudation importante, des maux de têtes, des nausées, des éblouissements mais aussi des troubles de la conscience. Dès l'apparition du premier signe, il faut s'arrêter et boire.

Pour ne courir aucun risque, la solution la plus simple reste de ne pas aller dehors au-delà de 30 °C, ou d’opter pour une salle de sport climatisée. Cependant, si l’appel du footing est trop tentant, il est recommandé de partir tôt le matin ou tard le soir, et d'éviter les pics de chaleur.

Par temps chaud, aussi bien que par temps froid, sport et hydratation vont de pair. Il est essentiel de s’hydrater avant, pendant et après l’entraînement, avant que la soif ne se fasse ressentir. Le choix des vêtements est également important. Amples, légers et en tissus synthétiques, ils favoriseront la respiration et le refroidissement du corps. De couleur claire plutôt que sombre, ils absorberont moins de chaleur. Enfin, pour compléter la tenue, casquette, lunettes et crème solaire feront l'affaire.

Dans tous les cas, le plus sage reste d’écouter son corps, de connaître ses limites et de s’arrêter si nécessaire. Par ailleurs, contrairement à certaines idées reçues, allier sport et canicule ne fait pas perdre plus de poids. En transpirant, ce n'est pas de la graisse que l'on perd mais de l'eau. Si perdre de l'eau peut faire perdre du poids sur la balance, ce poids est regagné dès le moment où l'on prend un verre d'eau...