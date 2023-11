Économies d’énergie : voici les appareils à débrancher après leur utilisation

La baisse des températures contraint les Français à allumer le chauffage, les poussant par la même occasion à chercher à faire des économies d’énergie sur d'autres appareils électriques ou électroniques. Afin de ne pas voir la facture alourdie cet hiver, il est ainsi conseillé d’en débrancher certains lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Tout pour alléger la facture. Le froid fait son grand retour et les foyers rallument peu à peu leur chauffage, qui prend une part relativement élevée sur la facture d’électricité.

Afin de réduire un peu les coups, plusieurs reflexes très simples comme débrancher certains appareils électriques ou électroniques peuvent être suivis.

Arrive en tête de liste les chargeurs, même les plus petits. De téléphone, de batterie ou d’ordinateur, ces derniers continuent de consommer de l’énergie lorsqu’ils sont branchés, et qu’il n’y a rien au bout. Ce phénomène communément appelé «charge fantôme» ou «veille fantôme», gaspille beaucoup d’énergie. C’est pourquoi il est nécessaire de débrancher le chargeur dès qu’il n’est pas utilisé.

Télés, consoles, micro-ondes...

Sont aussi à débrancher les appareils tels que les téléviseurs, les micro-ondes, les consoles de jeux, les imprimantes, ainsi que les sèche-cheveux, ou encore les cafetières.

Sur l’échelle annuelle, ces bons gestes peuvent faire économiser jusqu’à 11% de la facture d’électricité, selon l’ADEME (Agence de la transition écologique à Paris).

À l'inverse, éteindre complètement son chauffage lorsqu’on part au travail ou pendant un week-end est une fausse bonne idée. Pour cause, les radiateurs tout juste rallumés sont boostés au maximum, et les appareils en surchauffe consomment plus vite beaucoup d’énergie, faisant grimper la facture.

Il est donc préférable de privilégier une simple baisse de la température du chauffage durant une absence prolongée.