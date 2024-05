Voici les 10 volcans les plus impressionnants du monde

Edifices complexes construits par une succession d'éruptions, les volcans sont présents sur l'ensemble de la planète. Empreints d'étrangeté, ils sont prisés par les visiteurs, en quête d'aventure et d'expériences inoubliables.

Le dieu romain du feu, Vulcain, a donné son nom aux volcans. Formés d'une chambre magmatique, d'une cheminée – lieu de transit du magma –, d'un cratère et de fissures latérales contribuant à leur identité, les volcans, éteints ou actifs, sont classifiés en plusieurs catégories, selon leur morphologie et leur type d'éruption. Que vous soyez alpinistes ou simples amateurs, voici 10 des volcans les plus impressionnants du monde.

bromo, indonésie

Joyau de l'Asie du sud-est, le volcan, situé dans l'est de Java, culmine à 2.329 mètres d'altitude et son cratère, d'un diamètre de 800 mètres, en fait sa renommée. La fumée qui s'embrase de son cratère rend le lever de soleil mémorable pour ses visiteurs. Attention, il demeure l'un des plus actifs du monde, sa dernière éruption remontant à décembre 2023.

MOOREA, POlynésie-française

Qui n'a pas rêvé de Moorea et de ses eaux turquoises ? L'île sœur de Tahiti est une terre entièrement volcanique, rendant ses paysages abrupts, au-delà des lagons et des forêts verdoyantes.

LEMNOS, grèce

L'île grecque située au nord-est de la mer Egée abrite un volcan endormi qui abritait la forge du dieu Héphaïstos, selon la mythologie grecque. Elle impressionne ses visiteurs par ses richesses naturelles, dont ses roches volcaniques rouges facilement identifiables.

île des quatre-montagnes, alaska

Cet archipel, méconnu, est situé dans les îles Aléoutiennes en Alaska. Le mont Cleveland, localisé au centre de ces six volcans successifs, est le plus impressionnant et le plus actif. Les monts sont reliés entre eux par un couloir souterrain.

formica leo, la réunion

Ce cratère fait partie intégrante du Piton de la Fournaise, situé dans le département ultramarin. Il est possible de le gravir aisément, la météo étant clémente pendant toute l'année. Le paysage lunaire en fait une des activités prisées par les touristes.

mont fuji, japon

Le mont Fuji, dont la dernière éruption connue remonte à 1707, est considéré comme un stratovolcan, caractérisé par une forme conique et un profil escarpé. Le paysage y est époustouflant et son ascension, bien que longue, reste accessible au grand public deux mois par an, en juillet et en août. La montagne est une destination populaire en raison du symbolisme religieux dont il est porteur. Le mont Fuji est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2013.

kilimanjaro, tanzanie

Le Kilimanjaro est en fait composé de trois volcans, culminant tous à plus de 3.900 mètres. Le pic Uhuru, à 5.891 mètres d'altitude, est le point culminant de l'Afrique et abrite une calotte glaciaire, contribuant à un contraste saisissant. Mais, la baisse des précipitations neigeuses et la déforestation rendent ce paysage fragile. Découvert en 1848 par Johannes Rebmann, il a depuis suscité l'intérêt des alpinistes du monde entier.

qualibou, sainte-lucie

Aussi appelé Soufrière de Sainte-Lucie, le Qualibou est constitué d'une caldeira – forme de relief semblable à un cratère volcanique – submergée par la mer des Caraïbes, contribuant à sa renommée. Le littoral dessine une baie rocheuse, où les complexes hôteliers fleurissent. On s'y croit au paradis !

cotopaxi, équateur

Ce volcan, difficile d'accès par son altitude (5.911 mètres) et par ses éruptions violentes – en 1877, plusieurs villes de la vallée sont détruites –, reste une destination de choix pour les plus aventureux. Sa forme, symétrique, représente un cône parfait et son nom signifie en quechua «clarté de la masse». De type explosif, avec émission de cendres voire de laves, le volcan a donné son nom à toute la vallée qui l'entoure.

concepcion, nicaragua

Considéré, à juste titre, comme l'un des volcans les mieux formés d'Amérique latine, le volcan Concepcion est situé dans le lac Nicaragua. Actif et dangereux pour les populations de l'île d'Ometepe, où il culmine à 1.700 mètres d'altitude, Concepcion reste un bijou préservé du tourisme de masse.