Facebook, Messenger, WhatsApp... Les 10 applis mobiles les plus téléchargées de la décennie

En cette fin d'année 2019, l'entreprise américaine App Annie s'est amusée à faire un classement des dix applications mobiles les plus téléchargées de la décennie. Sans surprise, Facebook et ses filiales dominent outrageusement.

Les quatre premières places sont en effet occupées par des applis appartenant au géant fondé par Mark Zuckerberg. Facebook trône en tête, devant Messenger, WhatsApp (racheté par Facebook en 2014) et Instagram (acquis par Facebook en 2012), selon l'étude d'App Annie, société spécialisée dans la mesure des audiences sur mobile, parue lundi 16 décembre.

As 2019 comes to a close, App Annie takes a look at the top #apps and #games over the past #decade. Click here for the full article: https://t.co/krxBS99Ere pic.twitter.com/z1OUDWr2lV — App Annie (@appannie) December 16, 2019

Derrière suivent Snapchat et Skype, illustrant l'hégémonie des Etats-Unis, dont les applis trustent les six premières places. Il faut attendre la septième position pour trouver une appli non-américaine, chinoise en l'occurrence : TikTok, prisée des jeunes générations. Une performance remarquable, sachant que celle-ci n'a été lancée qu'en 2016.

En huitième position se place une autre appli chinoise, peu connue en France : UC Browser, un navigateur de recherche très utilisé en Chine. YouTube et Twitter complètent le top 10. L'omniprésence des réseaux sociaux et des applis de communication dans ce palmarès est frappante : ils occupent neuf des dix premières places, seul UC Browser ayant réussi à se faire une petite place.

Netflix première du classement par dépenses des utilisateurs

Dans son étude, App Annie a réalisé plusieurs autres classements, dont celui des applis sur lesquelles les utilisateurs ont dépensé le plus d'argent durant la décennie 2010-2019. Ici, c'est Netflix qui remporte la palme, devant Tinder et la webradio Pandora Music, au sein d'un top 10 dominé par les applis de streaming vidéo et audio. En dehors de Netflix et Pandora Music, on y trouve en effet Tencent Video (4e), Spotify (7e), YouTube (8e) et HBO Now (9e).

Enfin, le top 10 des jeux mobiles les plus téléchargés de la décennie est dominé par Subway Surfers, grâce à sa popularité en Inde, où il réalise 15 % de ses téléchargements. Le jeu de l'entreprise danoise Kiloo devance Candy Crush Saga et Temple Run 2.