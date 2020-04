Coronavirus : Greta Thunberg se joint à la lutte contre la pandémie en offrant 100.000 dollars à l’Unicef

Greta Thunberg a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. La célèbre militante suédoise pour le climat a offert 100.000 dollars (92.000 euros) à l'Unicef pour protéger les enfants face à la maladie.

«Comme la crise du climat, la pandémie de coronavirus est une crise pour les droits des enfants», estime Greta Thunberg, 17 ans, citée dans un communiqué de l'Unicef publié ce jeudi 30 avril. «Elle affectera tous les enfants, maintenant et sur le long terme, et les groupes vulnérables seront les plus touchés», poursuit-elle.

«J'appelle tout le monde à réagir et à me rejoindre dans le soutien au travail vital de l'Unicef pour sauver des vies d'enfants, pour protéger leur santé et poursuivre leur éducation», ajoute-t-elle. Son don entre en effet dans le cadre d'une vaste campagne de financement visant à soutenir l'Unicef dans ses efforts de protection de l'enfance face au coronavirus.

Les 100.000 dollars offerts par Greta Thunberg proviennent d'un prix qui lui a été remis le 22 avril dernier par l'ONG danoise Human Act, une somme que Greta Thunberg a décidé de reverser à l'Unicef. Cette ONG s'est jointe à l'initiative, donnant elle aussi 100.000 dollars à l'agence onusienne, précise le communiqué.

Des enfants affectés par le confinement

Ces fonds doivent permettre d'aider l'Unicef dans les domaines «alimentaire, sanitaire, de la lutte contre la violence et le recul de l'éducation» des enfants, provoqué par les mesures de confinement et de fermeture des écoles décrétées aux quatre coins du monde.

Dans un post publié sur son compte Facebook, Greta Thunberg souligne en effet que «plus de 1,5 milliard d'enfants sont actuellement touchés par les fermetures d'écoles», alors que «plus de 300 millions d'élèves comptent sur l'école pour se nourrir chaque jour» et que «des millions d'enfants n'ont pas accès à l'enseignement à distance», ajoutant que leur «santé est en danger» à cause de la suspension des campagnes de vaccination ou de la sous-alimentation.

Une pandémie de coronavirus qui a touché directement Greta Thunberg. Fin mars, elle a en effet raconté avoir «probablement» été contaminée par le Covid-19, après avoir ressenti plusieurs symptômes à l'issue d'un voyage en Europe centrale.

Mais la crise sanitaire n'empêche pas l'instigatrice des grèves de l'école pour le climat de poursuivre le combat climatique. Début mars, elle a appelé à la «grève numérique» face aux recommandations visant à limiter les rassemblements. Le 24 avril dernier, son mouvement «Fridays for Future» a ainsi organisé une grève mondiale en ligne pour dénoncer «les failles sociales, économiques, environnementales et sanitaires de notre système».