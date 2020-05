Le futur de Disney fragilisé par la crise du coronavirus ?

Succès au box-office, lancement dans le streaming, rachat de 20th Century Fox... Rarement Disney n'avait semblé aussi solide financièrement. Pourtant, la crise du coronavirus est venue remettre en cause une grande partie des certitudes du géant du divertissement américain.

Sur le second trimestre terminé en mars, les profits de l'entreprise ont chuté de 90%. Une situation qui devrait s'intensifier alors que la crise sanitaire s'étale déjà sur avril et mai, et pourrait continuer pendant plusieurs mois encore. Dans ces conditions, les sorties des films phares comme Mulan ou Black Widow, ont été repoussées, les parcs sont fermés et les prochains tournages sont en attente.

Le calendrier, planifié plusieurs années à l'avance, est complètement chamboulé. Pour tenter de limiter les dégâts, la direction a voté la suspension du paiement des dividendes prévus cet été, à hauteur d'1,6 milliard de dollars selon le New York Times (1,4 milliard en euros environ).

Le succès de Disney+ comme espoir

100.000 employés des parcs et hôtels ont été placés en congés, pour une économie moyenne estimée à 500 millions de dollars. Les mauvais signaux viennent surtout de la direction de la chaîne, et notamment de Bob Chapek, récemment nommé patron du groupe. Questionné sur la reprise des tournages ou encore la réouverture des parcs aux Etats-Unis, il a refusé de faire la moindre prévision.

Cela permet certes de ne pas annoncer des dates qui pourraient être repoussées, mais ne va pas rassurer les investisseurs. Cependant, des points positifs restent à souligner. Premièrement, le parc Disney de Shanghai a rouvert ses portes de manière limitée le 11 mai. Environ un tiers des visiteurs quotidiens pourront se rendre sur place. Mais surtout, le géant a eu le temps suffisant pour lancer Disney+, sa formule de SVOD, dans une grande partie du monde. Le 4 mai, le groupe a annoncé avoir dépassé les 54,5 millions d'abonnés, preuve d'un vrai succès, certainement boosté par le confinement.

Mais cela ne suffira pas à relancer la machine Disney entièrement. Les prochains mois risquent d'être déterminant pour l'avenir de ce symbole du divertissement américain.