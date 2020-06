Mort de George Floyd : qui sont les 4 policiers qui comparaissent devant la justice

Un jour particulièrement attendu par la famille de George Floyd, ainsi que les militants antiracistes à travers le monde. Derek Chauvin et les trois policiers impliqués dans la mort du Noir américain de 46 ans comparaissent ce 29 juin devant le tribunal de district du comté de Hennepin, dans le Minnesota.

Derek Chauvin

Son nom est certainement l'un des plus détestés aux Etats-Unis actuellement. Derek Chauvin est l'officier qui avait le genou appuyé sur la gorge de George Floyd au moment de sa mort. Connu pour avoir déjà eu 17 plaintes contre lui par le passé pour des faits de violences (en 19 ans de service), il a été inculpé pour meurtre au second degré (un homicide volontaire en France), et risque donc 40 ans de prison.

Alors que sa caution est fixée à 1 million de dollars, son nom continue d'être au centre de certaines polémiques. Des gardiens noirs de la prison de haute sécurité où il est enfermé assurent qu'ils ont été interdits d'accès à l'étage de sa cellule, ce qui avait eu pour effet de voir le directeur de l'établissement suspendu.

Tou Thao

Moins connu que Derek Chauvin, le visage de Tou Thao était néanmoins sur la vidéo publiée quelques heures après la mort de George Floyd. Ce policier de 34 ans était particulièrement stoïque face aux passants choqués par la scène. Pris à partie par ces derniers, qui lui reprochaient de ne pas intervenir, il n'a pas bougé pour venir en aide à George Floyd.

Incarcéré, il est inculpé de complicité de meurtre au second degré et d'homicide involontaire coupable. Il avait déjà été mis en cause en 2017 dans une affaire de violence abusive, où il était accusé, avec un de ses collègues, d'avoir tabassé un homme et de lui avoir cassé des dents. Le procès a été réglé à l'amiable, avec un paiement de 25.000 dollars de la part des autorités à la victime.

ALEXANDER KUENG

Nouvelle recrue au parcours atypique, Alexander Kueng est inculpé au même niveau que Tou Thao. Diplômé en sociologie, capable de lire et écrire le russe, il venait de terminer son année de probation. Pendant l'interpellation, au cours de son troisième jour de travail, il a aidé Thomas Lane et Derek Chauvin à mettre George Floyd sur le sol. L'accusation lui reproche notamment de ne pas être intervenu alors qu'il s'est rendu compte que celui-ci n'avait pas de pouls. Il a été libéré grâce à une caution de 750.000 euros financée par une campagne participative.

Thomas Lane

Ce policier n'aura pas eu le temps de servir très longtemps dans les forces de l'ordre. Recruté en décembre, il avait exercé plusieurs métiers par le passé, comme barman. Il avait également été bénévole dans une école d'enfants somaliens. Pendant l'arrestation de George Floyd, il a demandé à Derek Chauvin, son officier formateur, s'il ne fallait pas mettre la victime sur le côté plutôt que sur le ventre. Sans être écouté.

Son avocat assure qu'il n'avait pas d'autre choix que de suivre les instructions de son supérieur. Un argument que l'accusation n'a pas entendu, puisqu'il est inculpé des mêmes charges que Tou Thao et Alexander Kueng. Comme ce dernier, il a pu sortir de prison en payant les 750.000 dollars de caution grâce à un financement participatif anonyme.

