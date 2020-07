Donald Trump a-t-il fait une croix sur le vote noir ?

Le président est-il résigné ? Quelques jours après la mort de John Lewis, l'une des plus grandes figures des droits civiques aux Etats-Unis, Donald Trump avait une opportunité en or de lui rendre hommage au Capitole, et donc de s'adresser à une grande majorité de l'électorat noir américain. Cependant, il n'en fera rien.

Il est clair que les deux hommes n'étaient pas amis, puisque John Lewis et le président américain se sont régulièrement critiqués dans les médias, souvent de manière violente. Cependant, dans ce cas de figure, il est de tradition que le pensionnaire de la Maison Blanche rendre hommage aux héros de l'Histoire américaine décédés, même en cas de désaccord politique. Après son départ du bureau ovale, Barack Obama était par exemple venu rendre hommage au Capitole à son ancien rival John McCain, qu'il avait battu à l'élection présidentielle de 2008.

Mais à moins de 100 jours du prochain scrutin, le calcul est différent. «Ceux qui mettent les droits civiques en avant dans leur vote ne choisissent pas Donald Trump», explique la spécialiste des Etats-Unis Nicole Bacharan. L'intérêt électoral en tant que tel aurait donc été limité selon elle. Même son de cloche chez le politologue Didier Combeau, qui assure même que refuser cet hommage «lui attire plus de votes blancs qu'il n'aurait récupéré de votes noirs».

L'on peut cependant noter des tentatives récentes de se rapprocher des citoyens issus de minorités. En juillet, il a par exemple fait la promotion sur les réseaux sociaux de Goya, une marque de nourriture très appréciée par une partie de la population hispanique. Plus tôt, au début de l'affaire George Floyd, il assurait qu'aucun autre président n'avait fait autant que lui pour les Noirs américains, si ce n'est Abraham Lincoln (qui avait aboli l'esclavage en 1865).

....the possible exception of another Republican President, the late, great, Abraham Lincoln...and it’s not even close. The Democrats know this, and so does the Fake News, but they refuse to write or say it because they are inherently corrupt! See “pinned” above.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020