Une étrange attaque de requin-baleine inquiète les autorités

Une Australienne a été grièvement blessée après avoir été attaquée par un requin-baleine près du récif corallien de Ningaloo, sur la côte ouest de l'Australie, un spot réputé pour observer de près ce poisson.

La jeune femme de 29 ans pratiquait de la plongée avec tuba au sein d'un groupe de touristes, lorsque l'animal s'est attaqué à elle, notamment en la frappant. La victime souffrirait d'hémorragies internes et de blessures au haut du torse «dues au choc», ont expliqué les secours qui l'ont vite rapatriée par voie aérienne à Perth, la plus grande ville de la région.

Un animal habituellement inoffensif

Nager avec des requins-baleine est une activité touristique réputée en Australie et habituellement sans danger. Le requin-baleine est l'espèce de poisson la plus grande du monde et peut atteindre plus de 18 mètres de long. Mais il est aussi réputé pour être un animal inoffensif et doux avec l'homme.

La police de l'état d'Australie-Occidentale a annoncé lancer une enquête pour tenter d'éclaircir ces faits inédits dans les eaux de l'océan Indien, un endroit particulièrement apprécié du requin-baleine.