Election américaine : prise à partie par Donald Trump, Alexandria Ocasio-Cortez se défend

Pas présente dans la salle, Alexandria Ocasio-Cortez fait malgré tout parler d'elle. Alors que les candidats à la présidentielle américaine étaient questionnés sur l'écologie pendant le dernier débat avant le scrutin, la jeune démocrate a été prise à partie par Donald Trump.

Le républicain a ainsi déclaré qu'elle ne «connaissait rien au climat», et que son plan pour le climat coutait des milliards de milliards de dollars. Très à l'aise sur les réseaux sociaux, et toujours prompte à répondre aux attaques, Alexandria Ocasio-Cortez a ainsi répondu : «si quelqu'un m'avait dit il y a trois ans, lorsque j'étais serveuse pour aider ma famille, que dans quelques années un président des Etats-Unis déséquilibré allait répéter mon nom dans un débat en 2020, je lui aurais apporté de l'eau et demandé de désaouler».

If someone told me 3 years ago, while I was waitressing to help my family stay afloat, that in a few short years an unhinged President of the United States would be repeatedly saying my name at the 2020 debate, I would’ve brought them some water and told them to sober up.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 23, 2020