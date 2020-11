Election américaine : que peut faire la Cour suprême, que Donald Trump menace de saisir ?

La présidentielle américaine se finira-t-elle devant la justice ? Donald Trump a menacé mardi dans la nuit de saisir la Cour suprême pour faire cesser les dépouillements, évoquant une «fraude». Si le président américain envisage de se tourner vers la plus haute juridiction des Etats-Unis, c'est car elle a le pouvoir de régler les litiges électoraux.

L'illustration la plus célèbre date de l'an 2000, à l'occasion d'une présidentielle là aussi très serrée. Après plusieurs semaines d'imbroglio au sujet du résultat du vote en Floride, décisif pour l'issue de l'élection, la Cour suprême avait ordonné de cesser le recomptage des voix demandé par Al Gore. Une décision polémique qui avait entériné la courte victoire de George W. Bush dans l'Etat (par moins de 600 voix d'avance), lui permettant d'être élu président, un mois après la tenue du scrutin.

C'est sur ce précédent que se base Donald Trump pour demander à la Cour suprême d'intervenir de nouveau dans une élection présidentielle, vingt ans après. Le président américain conteste en particulier la légalité des votes par correspondance arrivés après la date du scrutin. En Pennsylvanie, la justice a autorisé le comptage des bulletins reçus jusqu'à trois jours après l'élection, et jusqu'à neuf jours après en Caroline du Nord, deux décisions confirmées par la Cour suprême. Dans le Wisconsin en revanche, la plus haute autorité judiciaire du pays a rejeté l'extension du délai de validité des votes.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020