Tout savoir sur le vaccin de Johnson & Johnson tout juste approuvé aux Etats-Unis

Une arme de plus contre le coronavirus. Les Etats-Unis viennent d'autoriser la mise sur le marché du vaccin développé par Johnson & Johnson ce 27 février. L'Union Européenne pourrait prendre une décision similaire dans les jours à venir.

Une seule dose suffit

Aux Etats-Unis, la validation de la mise sur le marché était particulièrement attendue par l'administration de Joe Biden. Grâce à cela, le président américain se rapproche de sa promesse, à savoir proposer un vaccin à tous ses concitoyens avant la fin du mois de juillet. Et face au vaccin de Pfizer ou encore d'AstraZeneca, celui de Johnson & Johnson présente l'avantage d'être efficace avec une seule dose. Fonctionnant sur le principe de l'adénovirus, comme le traitement d'AstraZeneca (le vaccin inocule un virus inoffensif entraînant une réaction de protection immunitaire), il peut être conservé à des températures réfrigérées classiques.

Une efficacité importante mais variable

Le vaccin de Johnson & Johnson serait efficace entre 80 et 90% contre les formes graves d'après les documents fournis à l'agence de contrôle américaine. Cependant, il est à noter que ce chiffre varie selon les pays, notamment en raison de l'apparition des variants. En Afrique du Sud par exemple, l'efficacité n'est que de 81,7%, contre 87,6% aux Etats-Unis. Un chiffre qui a malgré tout convaincu les sud-africains d'utiliser ce traitement, alors qu'ils avaient fait le choix de rendre les doses d'AstraZeneca quelques semaines plus tôt.

200 MILLIONS DE DOSES POUR L'UNION EUROPÉENNE

L'Union Européenne, en difficulté dans sa campagne de vaccination, attend avec impatience la mise sur le marché du vaccin en question. Et pour cause. Les pays de l'UE ont commandé 200 millions de doses de la part de Johnson & Johnson, qui doivent arriver avant la fin du mois de juin. De plus, une option a été posée pour 200 millions supplémentaires. Un chiffre qui pourrait booster la lutte contre la pandémie. Du côté français, 30 millions de doses sont attendues, et 30 millions à nouveau si l'option est levée par Bruxelles.

