L'Afrique du Sud veut interdire l'élevage de lions destinés à la chasse

8.700 dollars. Pour cette somme, vous pouvez participer à un safari en Afrique du Sud, traquer un lion élevé en captivité (parfois drogué), le tuer, et le ramener en trophée chez vous.

Enfin, plus pour longtemps. Le gouvernement sud-africain a annoncé son intention de mettre fin à la «chasse en boîte» pour les lions. Cette pratique, née dans les années 80, est une véritable attraction touristique : les vacanciers paient des agences pour chasser des animaux gardés dans de grands enclos.

Une activité qui nuit à «l'authenticité» du pays, selon la ministre de l'Environnement Barbara Creecy. «L'industrie du tourisme est sensible aux perceptions négatives», a-t-elle déclaré ce 2 mai. «Nous devons nous assurer que les touristes intéressés par la chasse authentique ne vont pas tuer des animaux sortis d'une cage.»

Le gouvernement ne prévoit pas d'interdire la chasse des lions sauvages, simplement celle des animaux élevés en captivité. «Nous ne voulons plus d'élevage en captivité, de chasse d'animaux élevés en captivité, de câlinerie de lionceaux en captivité, d'utilisation de lions en captivité...», a énuméré Barbara Creecy.

Big win





"Thousands of farmed lions are born into a life of misery in South Africa every year in cruel commercial breeding facilities. This move is courageous, taking the first steps in a commitment to long-lasting change."





– Edith Kabesiime, World Animal Protection Africa pic.twitter.com/aYiyBd93mr

— World Animal Protection (@MoveTheWorld) May 2, 2021