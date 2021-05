Covid-19 : les Seychelles, pays le plus vacciné du monde, réinstaurent des restrictions

Un cas inquiétant. Bien que plus de 60 % de leur population ait déjà été complètement vaccinée, soit plus que n'importe quel pays au monde, les Seychelles font face à une nouvelle hausse des cas de coronavirus. En réponse, l'archipel a remis en place des restrictions sanitaires.

Et celles-ci sont strictes : fermeture des écoles, interdiction de se rassembler entre membres de foyers différents, fermeture anticipée le soir des bars, restaurants et commerces, ou encore incitation à télétravailler... Le couvre-feu à 23h reste en vigueur. Ces mesures doivent durer trois semaines minimum. Un nouveau point sera fait le 24 mai.

«Malgré tous les efforts exceptionnels que nous déployons, la situation du Covid-19 dans notre pays est critique en ce moment, avec de nombreux cas signalés la semaine dernière», a déploré lundi la ministre de la Santé seychelloise, Peggy Vidot, lors d'une conférence de presse, dans des propos rapportés par Bloomberg, pour justifier l'instauration de ces mesures.

En trois jours, entre jeudi et samedi, près de 500 nouvelles contaminations ont été enregistrées, portant le nombre de cas actifs dans le pays à environ un millier. Sur l'ensemble de ces malades, 65 % n'ont pas été vaccinés ou ont reçu seulement une dose, et les 35 % restant se sont vus injecter les deux doses.

L'efficacité des vaccins en question ?

Les autorités de l'archipel situé au large de l'Afrique orientale, dans l'océan Indien, n'ont pas vraiment donné de raisons derrière cette flambée des infections, évoquant seulement le moindre respect des gestes barrières et les célébrations de Pâques. La question de l'efficacité des vaccins n'a pas été abordée.

Pourtant, elle est cruciale. Comment expliquer une telle hausse des cas alors que plus de 60 % des quelque 98.000 habitants de l'archipel (60,7 % selon le site Our World in Data, 62,2 % selon Bloomberg) sont d'ores et déjà totalement vaccinés ? Soit davantage qu'en Israël, vu comme le champion mondial de la vaccination (58,5 % selon Our World in Data, 55,9 % selon Bloomberg). Pour leur campagne de vaccination, entamée en janvier, les Seychelles ont utilisé deux vaccins : le chinois Sinopharm et Covishield, la version du sérum d'AstraZeneca fabriquée en Inde. Or, il y a quelques semaines, les Chinois eux-mêmes ont annoncé que leur vaccin n'était pas vraiment efficace.