Coronavirus : quels pays ont déjà atteint l’immunité collective grâce à la vaccination ?

C'est le but de toutes les campagnes de vaccination contre le coronavirus dans le monde : atteindre l'immunité collective face au Covid-19, pour que la pandémie s'éteigne. Une perspective encore lointaine pour la majeure partie de la planète, bien que quelques petits pays puissent se targuer d'y être déjà parvenus.

Pour rappel, l'immunité collective, ou immunité de groupe, est, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), «la protection indirecte contre une maladie infectieuse qui survient lorsqu'une population est immunisée par la vaccination ou par l'immunité développée par une infection antérieure». L'Institut Pasteur explique qu'elle est atteinte à partir du moment où une personnes infectée «va transmettre le pathogène à moins d’une personne en moyenne, amenant de fait l’épidémie à l’extinction, car le pathogène rencontre trop de sujets protégés».

La part de la population qui doit être immunisée pour parvenir à l'immunité collective varie en fonction de chaque maladie. Si elle n'est pas connue pour le Covid-19, les experts estiment qu'elle se situerait à 60 ou 70 %.

Seychelles

Il s'agit du premier pays à avoir atteint l'immunité collective. Les Seychelles, archipel situé dans l'océan Indien, a déjà vacciné 66 % de ses quelques 100.000 habitants, selon l'agence de presse américaine Associated Press. Fin mars, près de 90 % de sa population avait déjà reçu une dose, d'après le gouvernement seychellois. Sa campagne vaccinale a bénéficié des dons de pays partenaires, les Emirats arabes unis (500.000 doses du vaccin chinois Sinopharm) et l'Inde (50.000 doses du vaccin AstraZeneca).

Bhoutan

Un record de rapidité. En l'espace de seize jours, le Bhoutan, petit royaume située dans l'Himalaya, a vacciné près de 93 % de ses adultes, et 62 % de sa population totale, ont récemment fait savoir les autorités. Le tout grâce à son petit nombre d'habitants (800.000), mais aussi à un groupe de citoyens bénévoles, appelés les «desuups», des infrastructures déjà existantes pour le stockage des vaccins et l'aide de l'Inde, qui a envoyé 500.000 doses du vaccin AstraZeneca à son voisin.

Emirats arabes unis

Les Emirats arabes unis viennent de passer la barre des 9 millions d'injections de vaccins (Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm ou Spoutnik V), pour une population de près de 10 millions d'habitants, selon les chiffres officiels communiqués par les autorités. Mais elles ne donnent pas le détail des premières et des secondes injections.

Israël

Il n'en est pas encore à l'immunité collective, mais il s'en rapproche. Selon les données du site de référence Our World in Data, l'Etat d'Israël a totalement vacciné 57 % de ses 9 millions d'habitants. Et 61,5 % de sa population s'est vue injecter au moins une dose du sérum de Pfizer. Il se pourrait qu'Israël ait même déjà atteint «une forme d'immunité de groupe», selon le biostatisticien Eran Segal, chercheur à l'Institut Weizmann des sciences, situé près de Tel-Aviv, interrogé à la télévision israélienne.

Certains petits territoires

Ailleurs, certains petits territoires isolés mais non-indépendants sont également déjà arrivés à l'immunité collective. C'est le cas par exemple de Gibraltar. Cette petite enclave britannique, située à l'extrême sud de l'Espagne et peuplé de 34.000 habitants, a déjà totalement vacciné environ 85 % de sa population.

Dès la mi-mars, la plus petite île de l'archipel portugais des Açores, l'île de Corvo (400 habitants), avait déjà vacciné 85 % de sa population et 95 % des personnes éligibles à la vaccination. L'une des principales îles de l'archipel d'Hawaï (Etats-Unis), l'île de Lanai, avait déjà injecté une dose de vaccin à 65 % de ses 2.300 habitants éligibles à la fin mars.