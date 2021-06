Changer l’orbite de la Lune ou de la Terre, la drôle de suggestion d’un élu américain pour lutter contre le changement climatique

En voilà un qui a séché les cours de sciences au lycée. Un membre du Congrès américain, Louie Gohmert, a posé une question surprenante mardi lors d'une réunion du comité de la Chambre des représentants dédié aux ressources naturelles. Le représentant républicain du Texas a demandé s'il était possible de «changer le cours de l'orbite de la Lune ou de l'orbite de la Terre autour du soleil», qu'il voit comme un moyen de lutter contre le réchauffement climatique.

Une question singulière, d'autant plus qu'elle n'a pas été posée à un responsable de la NASA, mais à la sous-cheffe adjointe du Système national des forêts, Jennifer Eberlein.

ORBITS: Rep. Louie Gohmert (R-TX) asks whether the Forest Service or the BLM can alter the orbit of the moon or the Earth in order to fight climate change during a House Natural Resources hearing pic.twitter.com/yYiOyi2cMZ — Forbes (@Forbes) June 8, 2021

«Je comprends qu'au Service des forêts et à l'Agence de gestion des terres, vous voulez vraiment travailler sur la question du changement climatique», amorce l'élu de 67 ans. «J'ai été informé par l'ancien directeur de la NASA qu'ils ont découvert que l'orbite de la Lune changeait légèrement, tout comme l'orbite de la Terre autour du soleil. Nous savons qu'il y a eu d'importantes activités d'éruption solaire», poursuit-il.

«Et donc y a-t-il quelque chose que le Service national des forêts ou l'Agence de gestion des terres peut faire pour changer le cours de l'orbite de la Lune ou de l'orbite de la Terre autour du soleil ? Evidemment, cela aurait des effets profonds sur notre climat.»

Après un silence de quelques secondes, Jennifer Eberlein finit par répondre, visiblement amusée : «Je devrais faire un suivi avec vous à ce sujet, M. Gohmert.»

L'expression d'une théorie climatosceptique ?

Si la question du représentant républicain a été moquée sur les réseaux sociaux, notamment par l'un de ses collègues démocrates qui a tweeté que seul le personnage de Captain Marvel était capable de modifier les orbites planétaires «avec ses super-pouvoirs», certains ont mis en doute ses intentions. Malgré son air sérieux, il se pourrait en effet que la proposition de Louie Gohmert soit sarcastique, et soit seulement un moyen pour lui d'exprimer son opinion. Il a en effet une théorie, déjà exprimée par le passé, selon laquelle tous les efforts entrepris pour lutter contre le changement climatique sont vains, car il serait un phénomène naturel causé par les changements d'orbite de la Terre et de la Lune.

I know the answer to the question by Rep. Louie Gohmert.





Captain Marvel. She can alter planetary orbits with her superpowers. I’m going to work on a bipartisan resolution asking for her help. https://t.co/Mp25aA6tdh — Ted Lieu (@tedlieu) June 9, 2021

There are two equally distressing possibilities for explaining this.





1) Gohmert thinks we can adjust the orbits of the Earth or Moon or tweak solar activity.





2) He’s knows that’s impossible & is being sarcastic because he thinks addressing climate change is always impossible. https://t.co/LFS9KF5ZK7 — Katie Mack (@AstroKatie) June 9, 2021

Une allégation connue et ancienne, déjà réfutée à de nombreuses reprises par les scientifiques, qui martèlent depuis des décennies que les activités humaines sont à la source de la crise climatique que l'on traverse. Louie Gohmert n'en est d'ailleurs pas à sa première «fake news» propagée. Il a par exemple suggéré en juillet 2020 qu'il avait peut-être contracté le coronavirus à cause du port du masque.