Il se fracture «verticalement» le pénis lors d'un rapport sexuel, un cas très rare

Au Royaume-Uni, un homme s’est fracturé «verticalement» le pénis lors d’un rapport sexuel. Selon les médecins, cette blessure est extrêmement rare.

Cette urgence urologique, observée sur le pénis en érection, se définit par la rupture de l’albuginée du corps caverneux. Dans la grande majorité des cas, le trait de fracture est horizontal et provoque un «claquement» sec audible ainsi qu'une perte immédiate de l’érection.

Or le quadragénaire n’a pas entendu de bruit particulier et a même pu maintenir son érection durant quelques instants, rapporte le site Gizmodo. De plus, sa verge n’était pas très enflée alors qu’une telle fracture entraîne généralement une douleur intense et un gonflement.

Une intervention réussie

Pour être certain du diagnostic, les médecins lui ont donc fait passer une IRM. Et les résultats de celle-ci ont montré qu’il s’agissait bien d’une fracture, mais que la déchirure, longue de trois centimètres, était dans le sens de la longueur, et non de la largeur.

Malgré des symptômes modérés, l’homme a dû subir une intervention chirurgicale, qui s’est très bien passée, a rapporté l’équipe médicale, précisant que sa verge se serait fracturée en butant contre le périnée, zone située entre le vagin et l'anus, de sa partenaire.

Alors que ce type de blessure peut entraîner une dysfonction érectile, le patient «a pu reprendre son activité sexuelle moins de 6 mois après sa blessure», ont rassuré les médecins, et ce, «en ayant des érections de la même qualité et sans courbure du pénis».